La riforma per la disabilità, introdotta con il decreto legislativo n. 62 del 3 maggio 2024, ha apportato modifiche rilevanti nella definizione e nella valutazione della condizione di disabilità in Italia. Una delle principali innovazioni è l’introduzione del certificato medico introduttivo, che cambia significativamente le modalità di avvio del procedimento per l’accertamento della disabilità. In questo contesto, è essenziale comprendere i dettagli della riforma e le scadenze che i cittadini devono rispettare per accedere ai benefici previsti.

Il nuovo processo di accertamento della disabilità

A partire dal 1° gennaio 2026, l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) avrà la responsabilità esclusiva di gestire la Valutazione di Base su tutto il territorio nazionale. Questo cambiamento segna una centralizzazione del processo, che fino ad oggi prevedeva una gestione più frammentata a livello regionale e locale. Il nuovo sistema prevede un’analisi della condizione di disabilità che si avvale di una valutazione multidimensionale, la quale considera diversi aspetti della vita del disabile, come il contesto sociale, le capacità individuali e le necessità assistenziali.

Tuttavia, prima che il sistema entri a regime a livello nazionale, il decreto prevede una sperimentazione che avrà luogo a partire dal 1° gennaio 2025. Inizialmente, il nuovo processo di valutazione interesserà 9 province italiane: Brescia, Trieste, Forlì-Cesena, Firenze, Perugia, Frosinone, Salerno, Catanzaro e Sassari. Questo periodo di prova durerà 12 mesi, durante i quali verranno testate le modalità operative del sistema, con l’obiettivo di garantire una transizione efficace e senza intoppi a partire dal 2026.

Certificato medico introduttivo: cos’è e come funziona

Una delle novità più significative introdotte dalla riforma riguarda proprio la modalità di avvio del procedimento per l’accertamento della disabilità. Fino a oggi, il cittadino doveva presentare una domanda amministrativa separata a supporto della documentazione medica, un processo che, in alcuni casi, si rivelava complesso e lungo. Con la riforma, il certificato medico introduttivo diventa l’unico strumento ufficiale per avviare l’iter di valutazione.

Il medico certificatore, al termine della visita medica, dovrà inviare direttamente all’INPS il certificato in modalità telematica, senza la necessità di un ulteriore intervento da parte del cittadino. Questo cambio di procedura è pensato per semplificare il processo e renderlo più snodato, eliminando il rischio di duplicazioni o errori burocratici. L’invio telematico del certificato medico introduttivo diventa quindi un passaggio cruciale per avviare la valutazione della condizione di disabilità.

Scadenze importanti per il 2024

Per tutti i cittadini che si trovano nelle province coinvolte nella sperimentazione e che hanno bisogno di avviare la procedura di accertamento della disabilità, esistono delle scadenze precise da rispettare. In particolare, entro il 31 dicembre 2024 il medico certificatore deve informare il cittadino riguardo alla necessità di presentare la domanda amministrativa all’INPS, qualora il soggetto risieda o sia domiciliato in una delle province di sperimentazione. Tale domanda, che dovrà essere presentata esclusivamente in modalità telematica, è un passaggio obbligatorio per concludere l’iter di accertamento.

Una volta concluso il periodo di sperimentazione, a partire dal 1° gennaio 2025, nelle province coinvolte, l’unico modo per avviare la valutazione della disabilità sarà tramite il certificato medico introduttivo. Non sarà più necessario presentare una domanda amministrativa separata, e l’INPS avvierà direttamente il processo di valutazione.

Le implicazioni per i cittadini

L’introduzione di questo nuovo sistema ha implicazioni importanti per tutti i cittadini che si trovano a dover richiedere l’accertamento della disabilità. La semplificazione della procedura potrebbe comportare una riduzione dei tempi di attesa e una gestione più efficiente delle pratiche. Tuttavia, è fondamentale che tutti i soggetti coinvolti (medici, cittadini e istituzioni) si adattino tempestivamente alle nuove modalità operative.







In particolare, i cittadini che dovranno richiedere l’accertamento della disabilità nelle province di sperimentazione devono prestare attenzione alle scadenze indicate, al fine di evitare di perdere l’opportunità di beneficiare del nuovo sistema. L’INPS, con il messaggio del 28 novembre 2024, ha messo in evidenza la necessità di rispettare rigorosamente le date indicate, per non incorrere in ritardi o complicazioni.

L’impatto della riforma sulla vita quotidiana

Il cambiamento nel processo di accertamento della disabilità avrà anche ripercussioni dirette sulle politiche di assistenza sociale e sul progetto di vita individuale personalizzato. La riforma sottolinea l’importanza di un approccio più inclusivo e partecipato, in cui il disabile e la sua famiglia sono protagonisti attivi nella definizione delle necessità assistenziali. Il concetto di accomodamento ragionevole, che implica un adattamento delle risorse e dei servizi alle esigenze specifiche del disabile, diventa centrale nella progettazione dell’assistenza.

Questo approccio potrebbe garantire una maggiore personalizzazione dei servizi, migliorando la qualità della vita delle persone con disabilità e favorendo la loro inclusione sociale e lavorativa. La nuova valutazione multidimensionale, che tiene conto non solo della condizione medica, ma anche del contesto familiare e sociale, potrebbe infatti portare a una maggiore integrazione dei disabili nella società, superando la visione tradizionale e riduttiva della disabilità.

La riforma disabilità, con le sue novità, rappresenta un passo importante verso un sistema di assistenza più moderno e in grado di rispondere meglio alle esigenze delle persone con disabilità. La semplificazione delle procedure burocratiche, tramite l’introduzione del certificato medico introduttivo, potrebbe essere un elemento cruciale per migliorare l’accesso ai servizi e per accelerare i tempi di risposta dell’INPS. Tuttavia, è fondamentale che tutti i soggetti coinvolti si adeguino rapidamente alle nuove normative e rispettino le scadenze per non perdere l’opportunità di beneficiare dei cambiamenti previsti dalla legge.

Vincenzo Ciervo