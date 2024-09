Sparatoria in pieno giorno tra i capi ultras dell’Inter in un parcheggio a Cernusco sul Naviglio. Il capo della Curva Nord, Andrea Beretta, avrebbe ucciso con un coltellata Antonio Bellocco, ‘ndranghetista vicino al gruppo ultras, dopo aver ricevuto dallo stesso un colpo di pistola alla gamba. I due, come testimoniato dalle foto sui vari social degli esponenti della Curva, parevano essere in ottimi rapporti. Beretta ha dichiarato al suo legale: “mi sono solo difeso”.

L’episodio

Mercoledì mattina. Una smart è ferma nel parcheggio della palestra “Testudo” di Cernusco sul Naviglio, luogo frequentato dagli esponenti della Curva Nord, il gruppo ultras dell’Inter. Sulla vettura ci sono Andrea “Berro” Beretta, capo indiscusso della Nord e del suo nuovo direttivo, e Antonio Bellocco, ‘ndranghetista vicino al gruppo ultras.







I due sono ottimi amici e sono stati più volte visti insieme, l’ultima volta proprio la sera prima ad una partita di calcetto in occasione del compleanno di Marco Ferdico, leader insieme a Beretta dell direttivo della Curva. La situazione all’improvviso degenera: Bellocco spara a Beretta ferendolo ad una gamba e questi gli sferra due coltellate alla gola, uccidendolo.

Beretta viene trasportato all’ospedale San Raffaele, dove sarà operato, e dove si trova attualmente in stato di fermo. Sul posto sono arrivati subito i carabinieri e i mezzi di soccorso, anche se per Antonio Bellocco non c’era più nulla da fare. Sul luogo è arrivato anche il pm della Direzione Distrettuale Antimafia milanese, Paolo Storari, già titolare di un’indagine legata all’omicidio di Vittorio Boiocchi, storico capo della Curva Nord ucciso sotto casa sua nel 2022.