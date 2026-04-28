Per anni il percorso è stato uno solo: lasciare il villaggio, trasferirsi in città, cercare opportunità. È stato questo il motore dello sviluppo cinese, il movimento che ha svuotato intere aree rurali e riempito le metropoli. L’afflusso di lavoratori ha alimentato la rapida espansione dell’economia urbana.

Oggi però, il quadro si sta lentamente modificando. Non si tratta di un’inversione netta, ma di una trasformazione più sottile: alcuni giovani scelgono di tornare nei territori d’origine, altri cercano nuove possibilità fuori dalle grandi città.

E la Cina non è sola. “Nel corso della storia dello sviluppo umano, il declino delle zone rurali nel processo di urbanizzazione e industrializzazione è diventato una sfida comune a livello mondiale.

Le ragioni sono diverse. Il costo della vita urbana è sempre più alto, il lavoro spesso instabile, la competizione intensa. In questo contesto, la campagna non è più solo il luogo da cui partire, ma anche uno spazio in cui provare a costruire qualcosa.

L’economia cinese sta accelerando la transizione verso un nuovo modello di crescita che, nella nuova era, persegue una maggiore qualità e una struttura più solida. A spingere in questa direzione c’è anche una strategia precisa.







Nel 2017 la Cina ha avviato l’attuazione della strategia di “rivitalizzazione rurale”, per affrontare lo squilibrio tra aree urbane e rurali e tra le regioni. Quattro anni dopo, ha annunciato di aver ottenuto una “vittoria completa” nella lotta contro la povertà, intraprendendo un nuovo percorso di promozione globale della rivitalizzazione rurale.

Grazie al sostegno politico del Paese e ai continui investimenti in tecnologia e infrastrutture pubbliche nelle aree rurali, in Cina si è registrata una tendenza al flusso migratorio in direzione opposta.

Sempre più “nuovi agricoltori”, per lo più giovani istruiti con nuove idee e competenze, hanno iniziato a trasferirsi dalle grandi città alle campagne. Stanno avvicinando le aree urbane e rurali e affrontando le sfide con soluzioni innovative.

Nel 2025, la popolazione residente nelle zone rurali della Cina era di 451 milioni di persone, con una diminuzione di 13,69 milioni rispetto al 2024 e un calo del 47,5% rispetto al picco del 1995. La migrazione dalle zone rurali a quelle urbane continuerà, con uno sviluppo dei villaggi divergente a causa delle differenze nella dotazione di risorse e nelle capacità di allocazione.

Nonostante i progressi compiuti, persistono sfide come il divario tra aree urbane e rurali e lo sviluppo disomogeneo tra i villaggi. Un gran numero di lavoratori rurali continua a migrare verso le città, ma la percentuale di coloro che ritornano per avviare un’attività imprenditoriale rimane bassa.

Rivitalizzazione rurale e nuove migrazioni: il modello cinese tra politiche e trasformazioni sociali

Ma il ritorno alla campagna non è fatto solo di imprenditoria e nuovi modelli di sviluppo. C’è anche un altro fenomeno, più recente e più controverso, che riguarda il turismo e l’impatto dei social media.

Non molto tempo fa, un’unica, inquietante espressione era associata alle zone rurali della Cina: “villaggi vuoti”. Essa racchiudeva l’impoverimento delle campagne dovuto alla partenza dei giovani. Oggi, i villaggi si stanno rivitalizzando e sono tutt’altro che vuoti.

Le piattaforme digitali hanno innegabilmente cambiato il volto del turismo rurale. Brevi video e dirette streaming hanno trasformato luoghi un tempo trascurati in “villaggi famosi su internet”, iniettando vita – e denaro – nelle economie locali.

Per villaggi come Huangling, nella provincia di Jiangxi, questa visibilità è stata trasformativa: il reddito medio annuo è passato da poche migliaia di yuan a decine di migliaia di yuan e le case un tempo abbandonate hanno trovato una nuova funzione come pensioni.

La logica è allettante. Se l’attenzione equivale a opportunità, allora perché non progettare per attirare l’attenzione? Entriamo nell’era della “check-in economy”, dove la rivitalizzazione rurale inizia con un luogo perfetto per i selfie.

Nel villaggio di Zhangzhuang, nella contea di Lankao, provincia di Henan, un caffè ispirato al classico Su Shu (Il Libro delle Parole Semplici) – un testo cinese del III secolo sulla governance e l’auto-coltivazione – è diventato un successo inaspettato. Caffè, cultura e campagna si fondono in un’esperienza che risulta al contempo moderna e radicata nel territorio. I visitatori non si limitano a passare; si soffermano, spendono e condividono.

Nella loro forma migliore, queste storie dimostrano come gli strumenti digitali possano riconnettere i villaggi con correnti culturali più ampie. Il turismo rurale non riguarda più solo il paesaggio, ma la narrazione. Storia, memoria locale, patrimonio immateriale del turismo rurale e persino filosofia vengono tradotti in forme con cui i giovani possono relazionarsi e identificarsi.

Ma la fama su internet è un’amica volubile. Man mano che sempre più villaggi si affrettano a replicare il successo, si insinua un senso di uniformità. Un ponte è identico a un altro. Un caffè promette “poesia e lontananza” e poi offre un’esperienza identica a quella degli altri. Quando ogni villaggio si proclama “paradiso nascosto”, l’espressione perde il suo fascino.

Ancora più preoccupante è quando la fama su internet diventa un obiettivo di performance anziché una strategia di sviluppo. In alcuni casi, la creazione di un punto di “check-in” si è trasformata in un compito amministrativo, con tanto di budget, scadenze e servizi fotografici, a volte scollegato dalla reale domanda o dalle capacità locali.

Il risultato può essere la presenza di strutture vuote, finanze in difficoltà e abitanti dei villaggi che assistono allo sviluppo imposto dall’esterno anziché parteciparvi attivamente.

La questione più profonda non è se i villaggi debbano diventare popolari online, ma perché e per chi. Il turismo non è un concorso di bellezza; è una strategia di sostentamento. Se i visitatori vengono solo per scattare foto e se ne vanno senza interagire, spendere o tornare, il villaggio ne trae solo un beneficio effimero.

La rivitalizzazione delle aree rurali dipende tanto dalla sottrazione quanto dall’aggiunta. Meno espedienti. Una storia forte, raccontata bene, vale più di dieci idee prese in prestito. La fama su internet può aprire le porte, ma non deve diventare la casa. In fin dei conti, il vero metro di misura del successo non è quanti “mi piace” riceve un villaggio, ma se riesce a prosperare in modo sostenibile.

Campagne globali tra nuove opportunità e fragilità strutturali

Quello che accade nei villaggi cinesi non è un caso isolato. Dinamiche simili stanno emergendo anche altrove, seppur con caratteristiche diverse.

Questo fenomeno si inserisce in un quadro più ampio, dove il ritorno alla campagna non è mai univoco. Accanto a esperienze di successo e a nuove forme di imprenditoria, emergono limiti evidenti: modelli replicati, iniziative poco sostenibili, sviluppo spesso guidato più dall’immagine che dalle esigenze reali dei territori.

Negli ultimi anni, anche fuori dalla Cina si osserva un lento riposizionamento. In Europa, negli Stati Uniti e in altre aree sviluppate, una parte della popolazione – soprattutto giovani e lavoratori flessibili – sta rivalutando i centri minori e le aree rurali.

La pandemia ha accelerato questo processo. Lo smart working ha reso possibile lavorare lontano dalle grandi città, mentre il costo della vita nei centri urbani ha spinto molti a cercare alternative. In alcuni Paesi europei, piccoli comuni hanno lanciato incentivi per attrarre nuovi residenti: case a prezzi simbolici, agevolazioni fiscali, contributi per chi decide di trasferirsi.

Ma anche qui il fenomeno va letto senza semplificazioni. Non si tratta di un ritorno di massa alla campagna, né di una trasformazione uniforme. Spesso riguarda categorie specifiche: professionisti con lavori digitali, giovani con risorse o reti di supporto, persone in cerca di uno stile di vita diverso.

E, come nel caso cinese, emergono contraddizioni. Il rischio è quello di una nuova forma di squilibrio: borghi che si ripopolano solo temporaneamente, territori che diventano “scenografie” più che comunità vive, economie locali che dipendono da flussi instabili.

Per molti giovani, la campagna resta una possibilità, ma non una soluzione definitiva. Le città continuano a rappresentare il centro delle opportunità, mentre le aree rurali cercano di ridefinire il proprio ruolo.

Il ritorno alla campagna, in Cina come altrove, non è una risposta unica ma una somma di traiettorie diverse. C’è chi torna per scelta, chi per necessità, chi per tentare qualcosa di nuovo.

Più che un’inversione, è un segnale. Le città restano centrali, ma non sono più l’unico orizzonte possibile. Le campagne, dal canto loro, cercano nuove forme di esistenza tra tradizione e innovazione, tra autenticità e rappresentazione.

La sfida, ovunque, è la stessa: trasformare l’attenzione – che arrivi dai social, dalle politiche pubbliche o dai nuovi flussi di residenti – in qualcosa di duraturo. Perché senza basi solide, ogni ritorno rischia di essere solo temporaneo.

Felicia Bruscino