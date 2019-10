Whatsapp, ecco i messaggi che si autodistruggono

Quando arriverà?

Non è ancora arrivata l’ufficialità di quando i “Disappearing messages” faranno il loro esordio, anche se a breve potrebbe aversi qualche notizia ufficiale in più. Non è da escludere però che possano essere inseriti già nei prossimi aggiornamenti, qualora i test dessero risultati positivi. Le immagini diffuse dal sito potrebbero però aver regalato un altro indizio: la modalità è stata utilizzata all’interno di chat di gruppo. Possibile quindi che almeno in un primo momento questa nuova funzione possa essere utilizzata solo nelle chat Whatsapp comuni a più persone e non in quelle singole, anche se sarà col tempo resa disponibile anche per queste ultime

Reazioni e possibilità

In molti hanno notato in questa manovra un tentativo di ripercorrere quanto fatto da Snapchat, che ha fatto della segretezza e della velocità delle comunicazioni il suo punto di forza, o da Telegram. Facile dunque pronosticare che anche le modalità di utilizzo possano essere simili. In molti hanno pronosticato un fiorire di questa nuova modalità soprattutto per l’invio di foto, comunicazioni o materiali privati che si vuole evitare possano finire sotto occhi indiscreti. Ora la tecnologia e Whatsapp hanno messo una nuova arma a tutela della privacy e della segretezza dei propri utenti.

Beatrice Canzedda