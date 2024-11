L’Unione Europea (UE) ha compiuto un ulteriore passo nella regolamentazione dell’intelligenza artificiale (IA) con la pubblicazione della prima bozza di un Codice di Condotta specificamente destinato ai fornitori di modelli di Intelligenza Artificiale “General Purpose” (GPAI). Questo nuovo documento si inserisce nel quadro normativo più ampio delineato dall’AI Act, la proposta di legge europea sull’intelligenza artificiale attualmente in discussione. L’obiettivo di questa iniziativa è chiaro: fornire una base di riferimento per le aziende del settore e prevenire potenziali rischi attraverso regole volontarie che possano integrare le disposizioni legislative in arrivo.

Il documento è stato reso pubblico per la consultazione, aprendo uno spazio per i feedback di esperti, aziende e cittadini fino al 28 novembre 2024. Si tratta di un’opportunità significativa per coinvolgere diversi stakeholder nel processo regolatorio, rafforzando la legittimità e l’efficacia delle linee guida proposte.

Chi sono i destinatari del Codice

Tra i principali destinatari del Codice figurano alcune delle più influenti aziende del panorama tecnologico globale: OpenAI, Google, Meta e Anthropic. Questi colossi sono i principali sviluppatori e distributori di sistemi di intelligenza artificiale ad ampio spettro, che trovano applicazione in un numero crescente di settori, dall’automazione industriale all’assistenza sanitaria, fino all’intrattenimento e ai servizi finanziari. La natura versatile dei modelli GPAI implica che essi siano potenzialmente capaci di influenzare profondamente il tessuto sociale ed economico, aumentando così la necessità di standard elevati di trasparenza, affidabilità e sicurezza.

Il contenuto del Codice: trasparenza e responsabilità

Il Codice di Condotta mira a stabilire una serie di principi e obblighi per le aziende, con un focus particolare su trasparenza, sicurezza, privacy e mitigazione dei rischi. Tra le linee guida più significative emergono:

Trasparenza nei modelli: I fornitori sono chiamati a divulgare informazioni essenziali sul funzionamento dei loro sistemi, comprese le metodologie utilizzate per addestrare i modelli e i dati impiegati. Valutazione dei rischi: Le aziende dovranno effettuare analisi regolari dei rischi potenziali legati all’uso dei loro modelli, identificando vulnerabilità tecniche e impatti sociali indesiderati. Responsabilità e tracciabilità: È richiesta la creazione di meccanismi che consentano di monitorare e tracciare l’uso dei modelli, per garantire che questi rispettino i requisiti normativi e non vengano utilizzati in modi non etici o illegali. Impegno etico: I fornitori saranno incoraggiati a sviluppare i loro modelli tenendo conto di principi etici, come l’equità e l’inclusività, riducendo al minimo i bias e prevenendo discriminazioni.

Un equilibrio tra autoregolamentazione e obblighi normativi

Questo Codice non ha valore obbligatorio, ma si configura come uno strumento di autoregolamentazione. L’intenzione dell’UE è quella di creare una cultura della conformità in attesa che l’AI Act entri pienamente in vigore. Tale approccio riflette una strategia pragmatica che punta a incoraggiare le aziende a seguire volontariamente standard elevati, preparandole al rispetto delle future leggi.

Allo stesso tempo, il Codice consente alle imprese di sperimentare modalità per adattarsi alle regolamentazioni senza dover affrontare immediatamente sanzioni in caso di non conformità. Questa flessibilità potrebbe favorire l’innovazione, garantendo però una supervisione preliminare dei rischi.







Le sfide dell’attuazione

Nonostante il potenziale positivo, l’attuazione del Codice di Condotta presenta sfide significative. Una delle principali difficoltà risiede nella complessità dei modelli GPAI stessi, che spesso funzionano come “scatole nere” la cui logica interna è difficile da comprendere anche per gli esperti. Questo pone interrogativi sulla reale fattibilità di garantire trasparenza e tracciabilità.

Inoltre, il successo del Codice dipenderà in larga misura dalla volontà delle aziende di aderire e di impegnarsi attivamente nel miglioramento dei loro processi. In assenza di un obbligo legale, alcune società potrebbero adottare un approccio meno rigoroso, riducendo l’efficacia complessiva delle linee guida.

Un altro nodo critico riguarda l’interazione tra il Codice e le normative esistenti in altre giurisdizioni. Negli Stati Uniti, ad esempio, l’approccio normativo all’IA è meno centralizzato e più frammentato, e questo potrebbe portare a divergenze significative tra le regole europee e quelle americane, complicando l’applicazione di standard globali.

Il contesto dell’AI Act

Il Codice di Condotta rappresenta un tassello fondamentale nel mosaico normativo dell’AI Act, una legislazione che intende posizionare l’Europa come leader globale nella regolamentazione dell’intelligenza artificiale. L’AI Act classifica i sistemi di IA in base al loro livello di rischio, imponendo requisiti più stringenti per quelli considerati ad alto rischio, come i modelli utilizzati in ambito medico o per l’applicazione della legge.

I modelli GPAI, pur non rientrando necessariamente nella categoria ad alto rischio, hanno un potenziale d’impatto così vasto che necessitano di una regolamentazione mirata. Attraverso il Codice di Condotta, l’UE spera di affrontare questa lacuna, creando un framework che possa evolvere in parallelo con la tecnologia.

La partecipazione del pubblico e il futuro della regolamentazione

Un aspetto distintivo del processo è l’apertura ai contributi di vari attori, inclusi accademici, organizzazioni non governative, e cittadini. Questo approccio partecipativo mira a garantire che il Codice rifletta una gamma diversificata di prospettive, aumentando la sua accettabilità e rilevanza.

Entro la fine di novembre 2024, l’UE raccoglierà i feedback ricevuti e li utilizzerà per perfezionare il documento. Successivamente, il Codice potrebbe diventare un punto di riferimento per altre giurisdizioni, rafforzando l’influenza globale dell’Europa nel definire standard etici e tecnici per l’intelligenza artificiale.

Conclusioni

Il Codice di Condotta per i fornitori di modelli di Intelligenza Artificiale Generale rappresenta un passo cruciale nella costruzione di un ecosistema tecnologico più sicuro e trasparente. Sebbene non obbligatorio, esso getta le basi per una futura conformità normativa, promuovendo l’adozione di buone pratiche da parte delle aziende.

Patricia Iori