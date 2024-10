Nel corso degli ultimi anni sono sempre di più le persone interessate all’impiego principalmente di cosmetici naturali, in quanto considerati ottimali per lo stato di benessere della pelle oltre che più ecosostenibili.

Questo ha fatto sì che il settore della cosmesi naturale abbia registrato una crescita significativa negli ultimi anni, rispondendo all’aumento della domanda da parte dei consumatori per prodotti più sostenibili e rispettosi dell’ambiente.

Inoltre, sempre più professionisti, dai centri estetici ai beauty center, stanno abbracciando la cosmesi bio, che – come chiarisce anche l’articolo di ayurway.it sui cosmetici ayurvedici professionali – include prodotti a base di ingredienti naturali e privi di sostanze chimiche aggressive.

Questa tendenza riflette un cambiamento nelle preferenze del mercato, orientato verso soluzioni che combinano efficacia e rispetto per la pelle e l’ambiente.

Una tendenza di mercato che sta portando anche ad investire sempre più nel settore, come dimostra l’ultima notizia, infatti, Georges Kern, attuale amministratore delegato del celebre brand di orologi Breitling, ha deciso di diventare azionista di minoranza di Soeder, marchio svizzero di prodotti naturali, portando con sé un bagaglio di esperienza e visione che si preannuncia fondamentale per il futuro del marchio.

Georges Kern: una figura chiave per il futuro di Soeder

Georges Kern, noto per aver trasformato Breitling in uno dei brand di orologi di lusso più riconosciuti a livello internazionale, ha espresso la sua decisione di investire in Soeder motivato dall’impegno del marchio per la sostenibilità.

In un comunicato ufficiale, Kern ha spiegato che l’operazione è un investimento personale, guidato dalla sua convinzione nella filosofia etica di Soeder. “In un mercato saturo di prodotti sintetici e pratiche dannose per l’ambiente, Soeder si distingue per sostenibilità e impegni etici“, ha dichiarato.

Il suo ingresso nel consiglio di amministrazione sarà un contributo importante per l’espansione globale del marchio, con l’obiettivo di portare i cosmetici naturali Soeder a un pubblico internazionale sempre più ampio.

Kern ha sottolineato che, come parte del consiglio, intende rafforzare la posizione di Soeder nel mercato dei cosmetici premium. La sua visione è allineata con quella di molti consumatori contemporanei, che richiedono prodotti che non solo siano efficaci e di alta qualità, ma che rispettino anche l’ambiente e promuovano un consumo responsabile.

Soeder: un brand con radici etiche e naturali

Soeder è nato nel 2013 grazie a Hanna e Johan Olzon-Åkerström, una coppia svedese che vive in Svizzera, i quali hanno iniziato a proporre i loro primi saponi in un mercatino di Natale. Da quel semplice inizio, l’azienda ha saputo affermarsi come un marchio di punta nel settore dei cosmetici naturali di alta qualità. Oggi, Soeder è presente in oltre 2.500 punti vendita in tutto il mondo, tra cui negozi monomarca, grandi magazzini, alberghi e ristoranti, diventando un punto di riferimento per chi cerca prodotti sostenibili.

Ciò che distingue Soeder è l’attenzione scrupolosa alla purezza e alla qualità delle materie prime utilizzate. Ogni prodotto è creato con formule naturali, prive di sostanze chimiche nocive, con l’obiettivo di offrire un’efficacia sicura per la cura della pelle.

La produzione è gestita interamente all’interno dello stabilimento dell’azienda, il che permette di monitorare e garantire la trasparenza e la sostenibilità lungo tutto il processo produttivo.

Inoltre, Soeder si distingue anche per l’impegno nella lotta agli sprechi. Molti dei loro prodotti, come i saponi liquidi e i detergenti per il corpo, vengono confezionati in contenitori di plastica riciclata, una scelta che non solo riduce l’impatto ambientale, ma sensibilizza anche i consumatori sull’importanza del riuso e del riciclo.

Un approccio innovativo: la linea SO Naturlich per la Gen Z

Nel 2024, Soeder ha deciso di lanciare una nuova linea di prodotti dedicata alla Gen Z, chiamata SO Naturlich. Questa gamma di saponi per il corpo è pensata per i giovani che cercano prodotti naturali e sostenibili, ma che vogliono anche soluzioni pratiche e portatili.

Le formule sono composte esclusivamente da ingredienti naturali e vengono confezionate in bottiglie di plastica riciclata, progettate appositamente per essere trasportate con facilità.

Il lancio di SO Naturlich riflette l’approccio innovativo di Soeder nel cercare di attrarre nuovi segmenti di consumatori, specialmente quelli più attenti alle tematiche ambientali. Il mercato dei cosmetici naturali è in costante crescita, e la Gen Z rappresenta un gruppo demografico sempre più influente, orientato verso scelte di acquisto consapevoli e responsabili.

Georges Kern e Soeder: una partnership strategica

L’arrivo di Georges Kern nel capitale di Soeder segna un importante passo avanti per il brand svizzero. Kern porta con sé una vasta esperienza nel settore del lusso, avendo guidato Breitling verso un processo di trasformazione che ha rafforzato la reputazione del marchio a livello globale. Il suo contributo sarà ottimale per il posizionamento di Soeder nel mercato internazionale dei cosmetici naturali premium.

Tuttavia, Kern non è il primo a credere nel potenziale di Soeder. Il marchio, infatti, conta già tra i suoi azionisti Konrad Bergström, fondatore di X Shore, pioniere delle barche elettriche, e del Marshall Group, un leader nel settore delle tecnologie musicali.

Anche Bergström ha espresso la sua soddisfazione nel vedere figure influenti come Kern entrare a far parte del progetto. “È gratificante vedere come grandi leader del settore credano nella nostra missione e ci supportino nel rivoluzionare il settore della cura della pelle”, ha dichiarato.