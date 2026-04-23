Nel Rapporto 2026 sull’indebolimento dei diritti umani nel mondo, presentato a Roma, Amnesty International lancia un monito particolarmente severo sullo stato dell’ordine globale. L’organizzazione non governativa descrive un contesto internazionale sempre più instabile, in cui le fondamenta del sistema multilaterale appaiono erose da dinamiche politiche, economiche e sociali che mettono in discussione i principi del diritto internazionale.

Secondo l’analisi contenuta nel documento, il 2025 si è caratterizzato per un progressivo indebolimento delle istituzioni sovranazionali e per una crescente difficoltà degli Stati nel garantire il rispetto dei diritti fondamentali.

L’organizzazione ricorda la necessità di “respingere politiche arrendevoli” e di opporsi a una tendenza che rischia di trasformare in modo strutturale l’architettura delle relazioni internazionali.

L’erosione del multilateralismo e la crisi del diritto internazionale

Uno dei punti centrali del Rapporto 2026 riguarda il progressivo indebolimento del sistema multilaterale. Amnesty International mostra come, nel corso dell’ultimo anno, si sia assistito a un aumento degli attacchi politici e istituzionali contro le organizzazioni internazionali, i trattati e i meccanismi di tutela dei diritti umani.

Il diritto internazionale viene sempre più spesso messo in discussione o ignorato da attori statali influenti, mentre gli organismi di cooperazione faticano a mantenere la propria efficacia e legittimità.

Questa tendenza, si legge nel rapporto, alimenta una frammentazione dell’ordine mondiale e favorisce comportamenti unilaterali che riducono gli spazi di tutela per le popolazioni civili. In questo quadro, la capacità delle istituzioni internazionali di prevenire conflitti e violazioni appare sempre più limitata.

Un ordine segnato da disuguaglianze e ideologie escludenti

Il Rapporto 2026 non si limita a una lettura istituzionale, ma affronta anche le radici ideologiche della crisi in corso. Amnesty International denuncia infatti la diffusione di visioni politiche e sociali che promuovono un ordine mondiale basato su logiche di esclusione, discriminazione e concentrazione del potere.

Nel documento si ribadisce come alcune narrative politiche stiano contribuendo a legittimare modelli di governance fondati su disuguaglianze strutturali. In particolare, viene segnalata la crescita di approcci che marginalizzano categorie vulnerabili e che riducono lo spazio della società civile, limitando libertà fondamentali come quella di espressione, associazione e protesta.







Il peso crescente dei conflitti e l’esempio del Medio Oriente

Tra i casi analizzati nel rapporto, particolare attenzione viene dedicata alle crisi armate in corso, con un focus specifico sul Medio Oriente. Amnesty International descrive la regione come uno degli epicentri della fragilità dell’ordine internazionale contemporaneo.

Il conflitto in quell’area viene interpretato come il risultato di un vuoto normativo e politico, in cui il diritto internazionale non riesce a esercitare un ruolo effettivo di contenimento e mediazione. L’assenza di meccanismi vincolanti e la debolezza delle istituzioni multilaterali avrebbero contribuito, secondo l’organizzazione, a creare le condizioni per una situazione definita “priva di regole effettive”.

In questo contesto, le popolazioni civili risultano le principali vittime di una spirale di violenza che si autoalimenta, aggravata dall’inerzia o dall’inefficacia della comunità internazionale.

Uno dei passaggi più critici del Rapporto 2026 riguarda la lettura delle motivazioni che, secondo Amnesty International, guidano parte degli attori globali più influenti. L’organizzazione sostiene che si stia consolidando un modello di governance internazionale orientato alla ricerca di controllo politico, impunità giuridica e vantaggi economici.

Il ruolo della società civile

Di fronte a questo scenario, il Rapporto 2026 attribuisce un ruolo centrale alla società civile. L’organizzazione invita cittadini, movimenti e associazioni a mantenere alta l’attenzione sulle violazioni dei diritti umani e a esercitare pressione sui governi affinché rispettino gli obblighi internazionali.

La strategia indicata non si limita alla denuncia, ma punta alla costruzione di reti di solidarietà e cooperazione transnazionale.

Nel commentare i contenuti del rapporto, la segretaria generale di Agnès Callamard ha espresso una valutazione particolarmente netta della situazione internazionale. Secondo Callamard, il mondo si troverebbe in una fase critica, paragonabile a un punto di svolta che potrebbe determinare la direzione dei prossimi decenni.

La dirigente di Amnesty International ha ribadito come l’attuale contesto sia caratterizzato da un attacco diretto alle basi stesse del sistema dei diritti umani e dell’ordine internazionale fondato su regole condivise. Tali attacchi, ha ricordato, non provengono da attori marginali, ma da soggetti dotati di grande influenza politica ed economica.