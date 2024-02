New York contro alcuni social come TikTok, Facebook e YouTube, accusandoli di danni alla salute mentale dei minori. Le autorità sostengono che l’uso eccessivo di queste piattaforme contribuisca al deterioramento psicologico dei giovani. Le aziende respingono le accuse, sottolineando i loro sforzi per implementare controlli parentali.

La metropoli che non dorme mai, New York City, ha deciso di aprire un fronte legale contro i giganti dei social media: TikTok, Facebook e YouTube. La causa intentata mira a sollevare l’allarme sui danni reputati alla salute mentale dei bambini e degli adolescenti causati dall’ampia diffusione di contenuti su queste piattaforme digitali.

Le autorità della Grande Mela sostengono che l’eccessivo utilizzo di TikTok, Facebook e YouTube da parte dei minori abbia contribuito in maniera significativa al deterioramento della salute mentale di questa fascia d’età. La città, pertanto, ha deciso di agire legalmente per porre fine a questa presunta minaccia alla salute dei giovani cittadini.

Il ricorso legale, depositato nei giorni scorsi, accusa le tre aziende di social media di non aver preso le dovute precauzioni per proteggere i minori dagli impatti negativi derivanti dall’utilizzo prolungato delle loro piattaforme. Le autorità di New York sottolineano che l’esposizione costante a contenuti talvolta inappropriati e dannosi ha influito negativamente sul benessere psicologico dei minori, compromettendo la loro salute mentale.

La decisione di avanzare con la causa legale è stata presa dopo un’approfondita analisi da parte delle autorità cittadine, supportata da numerosi studi che evidenziano i rischi legati all’uso eccessivo dei social media nei giovani. Secondo le accuse, TikTok, Facebook e YouTube non hanno implementato misure adeguate per filtrare o limitare l’accesso a contenuti potenzialmente dannosi per i minori.







Il sindaco di New York, in una dichiarazione ufficiale, ha affermato:

«La salute mentale dei nostri bambini è una priorità assoluta, e non possiamo permettere che le piattaforme digitali mettano a rischio il loro benessere. Con questa causa, vogliamo porre fine a questa situazione e costringere le aziende a prendere responsabilità per il contenuto che veicolano».

Il documento legale cita anche numerosi casi di giovanissimi che, a causa dell’utilizzo intensivo di TikTok, Facebook e YouTube, hanno sviluppato problemi di ansia, depressione e altri disturbi psicologici. Le autorità cittadine sottolineano che queste piattaforme, sebbene abbiano implementato alcune restrizioni d’età, non hanno fatto abbastanza per impedire ai minori di accedere a contenuti potenzialmente dannosi per la loro salute mentale.

Tuttavia, le aziende coinvolte nella causa respingono le accuse, sostenendo di aver implementato robusti sistemi di controllo parentale e filtri per proteggere i giovani utenti. Affermano inoltre di lavorare costantemente per migliorare la sicurezza e il benessere degli utenti più giovani.

Il dibattito sul ruolo dei social media nella salute mentale dei minori è diventato sempre più acceso negli ultimi anni, con numerose ricerche che cercano di comprendere l’impatto psicologico di queste piattaforme sulla giovane generazione. La causa intentata da New York potrebbe rappresentare un importante precedente legale nel tentativo di regolare l’industria dei social media e proteggere la salute mentale dei bambini e degli adolescenti.

In conclusione, la decisione della città di New York di intentare causa contro TikTok, Facebook e YouTube pone l’attenzione sulla necessità di affrontare in modo responsabile l’impatto dei social media sulla salute mentale dei minori. Mentre le aziende cercano di difendersi, la discussione su come regolare e proteggere i giovani utenti da potenziali danni psicologici continua a guadagnare terreno. Resta da vedere come questo caso legale si evolverà e se influenzerà futuri provvedimenti normativi nel contesto delle piattaforme digitali.

Sicuramente, è un passo significativo quello fatto da New York, anche perché, ultimamente, molti giovani hanno compiuto degli atti estremi, a causa delle prese in giro ricevute sui social o al fine di mettere in pratica delle challenges.

Patricia Iori