Lo Ius scholae unisce l’intero campo largo, da Avs ad Azione. Persino Forza Italia dà segnali di apertura. Sarebbero più di 300 mila gli studenti che beneficerebbero della nuova norma. Ma la Lega fa blocco: no alla cancellazione dei confini e all’accoglienza indiscriminata.

In un clima politico sempre più polarizzato, il centrosinistra italiano ha riacceso il dibattito su una questione di grande rilevanza sociale e civile: l’introduzione dello Ius scholae, una norma che potrebbe cambiare radicalmente la vita di oltre 300.000 studenti fino ai 17 anni residenti in Italia. Questa proposta, sostenuta dalle forze progressiste, è vista come un passo fondamentale verso l’integrazione, ma incontra la ferma opposizione della Lega, che sul diritto di cittadinanza ai residenti stranieri si è sempre detta contraria.

Cos’è lo Ius Scholae

La proposta di legge, se approvata, consentirebbe ai minori stranieri nati in Italia o arrivati entro il dodicesimo anno di età di ottenere la cittadinanza italiana dopo aver completato un ciclo scolastico di almeno cinque anni. Questo tipo di cittadinanza si differenzierebbe dallo Ius soli, basato esclusivamente sulla nascita sul territorio italiano, e dallo Ius sanguinis, che richiede la discendenza da cittadini italiani.

Secondo le stime, questa riforma potrebbe interessare oltre 300.000 giovani che, pur essendo cresciuti in Italia, non godono dei pieni diritti di cittadinanza. Questi ragazzi, molti dei quali non hanno mai conosciuto un’altra patria se non l’Italia, si trovano spesso in una sorta di limbo legale, con limitazioni significative nell’accesso a diritti fondamentali, come quello di voto, e opportunità lavorative.

L’opposizione della Lega

Nonostante il forte sostegno da parte del centrosinistra, la proposta incontra una resistenza decisa da parte della Lega. Il partito di Matteo Salvini ha più volte manifestato la propria contrarietà a qualsiasi forma di ampliamento della cittadinanza per gli stranieri, ritenendo che tali misure potrebbero alterare in modo irreversibile l’identità culturale italiana e potrebbero facilitare un’integrazione “forzata” e superficiale, che non garantirebbe una reale adesione ai valori e alle tradizioni italiane.







Inoltre, la Lega solleva preoccupazioni riguardo ai possibili effetti a lungo termine di una maggiore inclusione di cittadini di origine straniera, temendo che ciò possa portare a tensioni sociali e alla creazione di comunità parallele. Il partito sostiene che l’attuale sistema, basato su un percorso di naturalizzazione che richiede tempi lunghi e criteri stringenti, sia sufficiente a garantire un’integrazione armoniosa e graduale. Per la Lega, una riforma che vada nella direzione di estendere ulteriormente la cittadinanza ai residenti di origine straniera rischierebbe di indebolire il senso di appartenenza nazionale e di frammentare ulteriormente il tessuto sociale.

Le prospettive di approvazione

Il dibattito politico attorno al diritto di cittadinanza riflette, in larga misura, la spaccatura esistente tra le forze progressiste e quelle conservatrici in Italia. Da un lato, il centrosinistra vede nella riforma una risposta necessaria e moderna alle sfide di una società sempre più multiculturale. Dall’altro, la destra conservatrice, rappresentata in primis dalla Lega, interpreta la proposta come un rischio per l’unità nazionale e per la conservazione dell’identità culturale italiana.

Nonostante il sostegno di una parte significativa del parlamento, l’approvazione della legge non è affatto scontata. Le divisioni all’interno della maggioranza di governo e le pressioni esercitate dalle forze di opposizione rendono il percorso legislativo del disegno di legge irto di ostacoli. I sostenitori della nuova legge sulla cittadinanza cercano di fare leva sul crescente consenso pubblico per l’inclusione e l’uguaglianza, mentre gli oppositori puntano sulla difesa dei valori tradizionali e della sovranità nazionale.

Implicazioni sociali

Indipendentemente dall’esito legislativo, la proposta del diritto alla cittadinanza attraverso il percorso scolastico ha già avuto il merito di portare alla luce questioni cruciali per il futuro della società italiana. In un Paese in cui la popolazione straniera continua a crescere e in cui sempre più bambini di origine straniera frequentano le scuole italiane, la questione dell’inclusione e della cittadinanza diventerà inevitabilmente sempre più centrale.

Se la norma dovesse essere approvata, potrebbe rappresentare una svolta storica per la definizione del concetto di cittadinanza in Italia, adeguandolo ai cambiamenti demografici e sociali in atto. Se invece venisse respinta, resterebbe comunque aperta la questione di come affrontare l’integrazione dei nuovi italiani, un tema che, con ogni probabilità, continuerà a dividere l’opinione pubblica e il mondo politico per gli anni a venire.

In ballo c’è non solo una proposta di legge, ma anche un simbolo delle tensioni e delle sfide che caratterizzano l’Italia contemporanea. La decisione finale del Parlamento non determinerà solo la sorte di migliaia di giovani, ma contribuirà anche a definire l’identità futura del Paese.

Vincenzo Ciervo