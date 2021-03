Gli orfani di gorilla vengono adottati dalla comunità

Lo studio sugli orfani di gorilla é stato pubblicato dalla Dian Fossey Gorilla Fundation su ELife.

Scimmie insieme forti

Gli orfani di gorilla non potrebbero sopravvivere da soli. Infatti, è il gruppo a prendersi cura di loro, nel caso la madre venisse a mancare. I risultati dello studio pubblicati sulla rivista eLife utilizzano il set di dati di oltre 50 anni della Fossey Fundation. Rivelano come la perdita materna influenza le relazioni sociali, la sopravvivenza e la riproduzione futura dei giovani gorilla. Lo studio mostra che quando i giovani gorilla di montagna perdono la madre, il resto del gruppo aiuta a tamponare la perdita rafforzando i rapporti con gli orfani.









Uniti nella perdita

“Le madri sono incredibilmente importanti per la sopravvivenza nelle prime fasi della vita. Un qualcosa che è condiviso tra tutti i mammiferi”, ha detto l’autore principale Robin Morrison. “Ma nei mammiferi sociali, come noi, le madri spesso continuano a fornire un supporto vitale fino all’età adulta e anche oltre. In molte specie, come i nostri parenti stretti, gli scimpanzé, gli individui senza madre soffrono di una mortalità più elevata. Possono addirittura divenire genitori di minor successo. Questo risultato vale anche se la perdita si verifica all’inizio dell’età adulta. Ma la nostra ricerca mostra che i gorilla di montagna vanno davvero contro questa tendenza”, continua Morrison.

Cresciuti da tutti

Lo studio mostra che i gorilla in grado di nutrirsi ma non totalmente maturi le cui madri sono morte o hanno lasciato il gruppo (tra i due e gli otto anni), non hanno alcun rischio maggiore di morire rispetto ai non orfani. Inoltre, la perdita materna non sembra avere alcun effetto a lungo termine sulla capacità finale dei giovani gorilla di produrre e allevare da soli la prole. Ciò che cambia, tuttavia, è il numero di interazioni sociali che hanno con altri membri del gruppo. Queste aumentano notevolmente dopo la morte della madre. Gli autori suggeriscono che questo supporto da parte di altri membri del gruppo potrebbe essere simile a quello che vediamo negli esseri umani. Nella nostra specie altri membri della famiglia e anche non parenti possono ricoprire ruoli chiave nella cura dei bambini.

Paternità sociale

I gorilla di montagna vivono in gruppi “familiari” affiatati. Troviamo maschio silverback dominante che guida il gruppo, più femmine adulte, la prole e, in alcuni casi, maschi adulti subordinati.

È noto che i gorilla maschi si prendono cura dei giovani membri del loro gruppo, indipendentemente dalla paternità. Durante la sua vita, Dian Fossey ha osservato: “La straordinaria gentilezza del maschio adulto con i suoi piccoli . L’ osservazione rafforza questo studio, che rivela il maschio dominante silverback come fondamentale nel sostenere i giovani gorilla senza madre. Gli orfani trascorrono più tempo vicino ai maschi a riposare e governare insieme. Questa risposta è comune a tutti i capigruppo, indipendentemente dal fatto che siano o meno i padri genetici. L’accesso all’individuo di rango più alto probabilmente assicura che gli orfani non si isolino socialmente e continuino ad avere accesso al cibo e ad altre risorse.

Socialità genetica

“Questi risultati suggeriscono che la nostra capacità di prenderci cura di altri membri del gruppo e della famiglia nei momenti di bisogno può essere profondamente radicata nel nostro DNA e in qualcosa che condividiamo con i gorilla”, ha detto Morrison. Questa ricerca ha utilizzato i dati sulla vita dei gorilla di montagna raccolti da centinaia di individui a partire dal 1967, quando Dian Fossey ha stabilito per la prima volta il monitoraggio a lungo termine dei gorilla.

“Questo studio evidenzia il valore della ricerca a lungo termine sulle popolazioni di animali selvatici”, ha affermato la dottoressa Tara Stoinski, autrice senior. “Proprio come noi, i gorilla vivono una vita lunga, quindi ci vogliono anni per registrare i comportamenti rari e affascinanti che si verificano durante la loro vita. Il nostro set di dati, uno dei più longevi su qualsiasi specie animale, risale a più di 50 anni fa. Aiuta a comprendere quanto condividiamo con uno dei nostri parenti più stretti mentre lavoriamo per proteggere il suo habitat e la biodiversità “.









Daniele Tolu