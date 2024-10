L’Egitto continua a stupire il mondo con le sue scoperte archeologiche, e una delle più recenti ha attirato l’attenzione degli studiosi di tutto il pianeta. Si tratta di un sarcofago di quarzite di dimensioni colossali, rinvenuto durante i lavori di costruzione di un nuovo ospedale a Banha, a circa 100 km a nord del Cairo. Questo ritrovamento, che inizialmente era stato accolto con curiosità ma anche con cautela, ha ora acquisito un’importanza storica straordinaria, alla luce degli ultimi aggiornamenti e delle nuove analisi effettuate dai ricercatori.

Le dimensioni imponenti del sarcofago

Il sarcofago, che pesa ben 62 tonnellate, si distingue non solo per il materiale, la quarzite, una pietra molto resistente e rara, ma anche per le sue dimensioni monumentali. È uno degli esempi più imponenti di sepoltura scoperti finora in Egitto, il che testimonia l’importanza della figura che vi era stata sepolta. Questa maestosa tomba ha suscitato molte domande fin dal momento del ritrovamento: chi vi fosse sepolto, perché un simile impegno architettonico e logistico per la costruzione di un sarcofago così massiccio, e quale fosse il ruolo di questa persona nella società dell’antico Egitto.

Una scoperta inaspettata durante lavori moderni

La scoperta è avvenuta in modo del tutto casuale, durante le operazioni di scavo per la costruzione di un ospedale moderno. Banha, città del Basso Egitto, non era nota per essere un sito archeologico di primaria importanza, ma gli studiosi ora credono che l’area possa nascondere altri tesori nascosti, dato che la regione potrebbe essere stata parte di una più vasta rete di necropoli. Il ritrovamento di questo sarcofago è stato un vero e proprio colpo di fortuna per gli archeologi, poiché tali scoperte, in contesti non archeologici, diventano sempre più rare a causa dell’espansione urbana e delle attività moderne.

Identificazione del proprietario: un alto funzionario della XXVI dinastia

Le recenti analisi hanno permesso di confermare che il sarcofago apparteneva a un importante funzionario della XXVI dinastia, una delle dinastie più celebri e potenti della storia egiziana. Questa dinastia, anche nota come dinastia saitica, regnò sull’Egitto dal 664 al 525 a.C., e fu caratterizzata da un periodo di grande prosperità culturale, economica e politica. Il sovrano sotto il quale operava il proprietario del sarcofago era Psammetico I, il primo faraone della XXVI dinastia, che riuscì a consolidare il potere centrale e a riportare l’Egitto a uno status di potenza regionale dopo secoli di divisioni e influenze straniere.

Il nome del defunto, tuttavia, non è stato ancora pienamente confermato, poiché le iscrizioni presenti sul sarcofago risultano danneggiate in alcuni punti. Le analisi preliminari suggeriscono che si tratti di un alto dignitario o di un governatore che ricopriva incarichi amministrativi o militari di grande rilievo sotto il regno di Psammetico I. Il sarcofago stesso, per la sua monumentalità, riflette il prestigio e la ricchezza della persona sepolta, indicando un ruolo di primaria importanza all’interno dell’apparato burocratico o militare dell’epoca.

La XXVI dinastia: un’epoca di rinascita

La dinastia saitica rappresentò un periodo di rinascita per l’antico Egitto, caratterizzato da una forte influenza culturale greca e da una riorganizzazione dell’esercito e dell’amministrazione. Psammetico I, salito al potere nel 664 a.C., riuscì a unificare il Paese e a rafforzare l’indipendenza dell’Egitto, spezzando la morsa degli Assiri che per lungo tempo avevano tenuto sotto controllo la regione. Sotto il suo regno e quello dei suoi successori, il Paese visse un’epoca di relativa stabilità, durante la quale furono costruiti grandi templi e monumenti, e si consolidò una burocrazia capace di gestire un vasto territorio.

La prosperità economica si rifletté anche nelle tombe e nei luoghi di sepoltura, e il sarcofago di Banha potrebbe essere un esempio lampante di questa tendenza. Le tombe e i sarcofagi di questo periodo, infatti, spesso si distinguono per le loro dimensioni e per la ricchezza delle decorazioni, con iscrizioni che narrano le gesta del defunto e le sue connessioni con il faraone.

I dettagli del sarcofago: arte e simbolismo

Oltre alle dimensioni impressionanti, il sarcofago di quarzite presenta diversi elementi artistici e simbolici tipici dell’epoca. La quarzite, utilizzata per la sua durabilità e la sua bellezza, era un materiale estremamente costoso, riservato alle sepolture di personaggi di altissimo rango. Le iscrizioni e i rilievi, sebbene danneggiati in alcuni punti, rivelano scene religiose e figure divine che avevano lo scopo di proteggere il defunto nel suo viaggio verso l’aldilà. Dei simboli come l’ankh (simbolo della vita eterna) e rappresentazioni di Osiride (dio dei morti e della resurrezione) sono stati identificati dai ricercatori, confermando l’alto valore religioso e rituale di questo monumento funerario.







Un aspetto particolarmente interessante è il livello di dettaglio con cui sono stati scolpiti i rilievi, nonostante la durezza del materiale. Gli artisti dell’epoca erano maestri nell’intaglio della pietra, e i sarcofagi destinati ai funzionari di alto rango venivano spesso lavorati con una precisione straordinaria. Anche se il tempo ha eroso alcune parti, è ancora possibile apprezzare l’abilità artistica che ha portato alla creazione di questo imponente manufatto.

Tecniche di scavo e conservazione

Il recupero del sarcofago non è stato privo di sfide, considerando il suo peso e la delicatezza delle operazioni necessarie per estrarlo in sicurezza dal sito di costruzione. Gli archeologi hanno dovuto utilizzare tecnologie moderne e collaborare strettamente con ingegneri civili per garantire che l’antico manufatto non subisse ulteriori danni durante l’estrazione. Una volta portato alla luce, il sarcofago è stato trasportato in un laboratorio di conservazione dove sono stati condotti i primi esami, tra cui la pulitura e l’analisi chimica delle superfici.

I conservatori stanno lavorando per stabilizzare le aree danneggiate e per proteggere le iscrizioni residue, in modo che possano essere ulteriormente studiate e, eventualmente, interpretate.

Il contesto archeologico di Banha

Questa scoperta ha anche sollevato interrogativi sul contesto storico e archeologico dell’area di Banha. Tradizionalmente, questa zona non è stata oggetto di grandi scavi o ritrovamenti archeologici significativi, ma il rinvenimento di un sarcofago di tale importanza suggerisce che la città e i suoi dintorni potrebbero essere stati, in passato, un centro di rilevanza maggiore di quanto si pensasse. Alcuni studiosi ipotizzano che l’area potrebbe aver ospitato un’importante necropoli riservata ai funzionari dell’amministrazione reale, benché ulteriori scavi siano necessari per confermare questa teoria.

Conclusioni e prospettive future

Il ritrovamento del sarcofago di quarzite a Banha è destinato a diventare uno dei più importanti eventi archeologici degli ultimi anni in Egitto. Non solo getta nuova luce sulla figura del defunto, che potrebbe essere un pezzo chiave per comprendere meglio l’organizzazione politico-amministrativa della XXVI dinastia, ma apre anche nuove prospettive di ricerca sulla regione del Delta del Nilo. Le tecnologie moderne, unite alla tradizione millenaria della ricerca archeologica egiziana, stanno ancora una volta portando alla luce tesori nascosti, rivelando nuovi capitoli della storia di una civiltà che continua a stupire per la sua grandezza e complessità.

Patricia Iori