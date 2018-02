iPhone X clone: Oukitel U18 costa solo 120 euro, ma conviene?

Perché iPhone X clone? Probabilmente per unire un design così attraente e futuristico ad un prezzo stracciato. Così è nato Oukitel U18 uno smartphone con display 21:9 dotato di sagoma irregolare chiaramente ispirata alla stessa di iPhone X, proposto a una fascia di prezzo molto più bassa: 159 dollari, l’equivalente di circa 127 euro. Quest’azienda cinese non ha tardato a produrre il perfetto iPhone X clone, dato che quello ufficiale in commercio, uscito pochi mesi fa, ha un valore di 1189 euro.









iPhone X clone, scopriamo le caratteristiche

Fino al 7 febbraio Oukitel U18 è anche in offerta, scaduta la quale continuerà comunque a costare meno di 150 euro.









Chiaramente per un prezzo così stracciato e per uno smartphone cinese non ci si può aspettare delle caratteristiche tecniche altisonanti. Il display di iPhone X clone è da 5,85 pollici e non arriva alla risoluzione full hd, si ferma quanto prima, ed è realizzato con tecnologia lcd (scordarsi tecnologia OLED), mentre la barra superiore, caratteristica principale per iPhone X contenente sensori per il Face ID, per quanto simile a quella dell’originale, non contiene gli stessi sensori presenti sul gadget di Cupertino e il rilevamento facciale è molto meno accurato, seppur funzionante nei suoi limiti.









La scocca sul retro di iPhone X clone, secondo alcuni imiterebbe quella del Huawei Mate 10 Pro. Nei particolari dotata di doppia fotocamera (composta da sensori Sony e OmniVision da 16 e 5 Mpixel) e il lettore di impronte digitali al di sotto. Il processore octa core MediaTek MT6750T, 4 gb di ram e 64 (espandibili) dedicati allo stoccaggio, batteria da 4000 mAh sono gli elementi tecnici che ultimano iPhone X clone.

Di conseguenza nonostante il design promettente di iPhone X clone, i dati tecnici rimangono mediocri, sarebbe dunque improbabile consigliare un prodotto del genere per gli appassionati Apple che non possono permettersi lo smartphone di ultima generazione.

Jacopo Pellini