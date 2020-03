Tutti i malati di Covid-19 sono curati con una straordinaria intuizione del Dr. Luciano Gattinoni

Quest’uomo qui si chiama Luciano Gattinoni, Professore dell’Università di Milano, Primario del Policlinico oggi in pensione, grande pianista di talento.

Difficilmente alla maggior parte di noi il suo nome può dire qualcosa. Ma per un medico, e più esattamente un anestesista rianimatore, il professor Gattinoni è una specie di celebrità mondiale, anni fa premiato come miglior anestesista rianimatore al mondo per aver ideato la ventilazione in prone position.

“Non lo auguro a nessuno – scrive il dottor Carlo Serini – ma se entrerete in una Rianimazione con la bestia che vi affligge i polmoni, sappiate che, se sopravviverete, lo dovrete anche a lui, che anni fa dimostrò che l’ossigenazione migliore – in alcuni tipi di malattie polmonari – avviene in posizione prona.”

Nessuno ne parla mai. Ma oggi, grazie a questa straordinaria intuizione, tutti i malati di Covid-19 in tutto il mondo in questo momento sono curati – e spesso salvati – in questo modo. Forse, in questo momento così difficile, è arrivata l’ora di dire grazie al Professor Luciano Gattinoni e a molti altri grandi italiani.

Lorenzo Tosa

