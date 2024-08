La recente decisione della giunta regionale dell’Abruzzo di autorizzare l’abbattimento di 469 esemplari di cervi, inclusi i cuccioli, ha scatenato moltissime polemiche, amplificate dalle piattaforme social. L’intera vicenda ha posto al centro del dibattito pubblico temi rilevanti come la gestione della fauna selvatica, la protezione degli animali e l’etica delle pratiche venatorie.

Un provvedimento contestato

La delibera regionale non si limita a dare il via libera all’abbattimento di un numero così significativo di cervi, ma introduce anche un vero e proprio tariffario per chi intende partecipare a questa operazione. Ad esempio, il costo per abbattere un cucciolo di meno di un anno è stato fissato a cinquanta euro. La cifra raddoppia a cento euro per le femmine, sia giovani che adulte, mentre per i maschi si parla di centocinquanta euro se giovani e duecentocinquanta euro per gli esemplari adulti. I cacciatori provenienti da fuori Abruzzo affrontano tariffe ancora più elevate, che possono arrivare fino a seicento euro per un maschio adulto.

Il denaro raccolto attraverso queste tariffe sarà destinato agli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) competenti, ossia quelle strutture che gestiscono le attività venatorie nelle diverse zone della regione.

Questa decisione ha generato immediate critiche da parte di associazioni ambientaliste, animaliste e di molti cittadini che hanno espresso il loro sdegno per una misura che ritengono insensibile e ingiustificata. In molti hanno fatto notare che l’uccisione indiscriminata di cervi, soprattutto cuccioli, rappresenta una violazione dei principi di protezione della fauna selvatica, oltre a sollevare seri dubbi sull’etica di una pratica che sembra trasformare la vita degli animali in un mero strumento di guadagno.

Motivazioni alla base della decisione

Le autorità regionali, dal canto loro, hanno cercato di giustificare la delibera sottolineando la necessità di controllare la popolazione di cervi in alcune aree dell’Abruzzo, dove la presenza di questi animali avrebbe raggiunto livelli ritenuti insostenibili. Secondo la giunta regionale, l’elevato numero di cervi starebbe causando danni significativi all’agricoltura, mettendo in pericolo la sicurezza stradale e alterando l’equilibrio ecologico di alcune zone. La riduzione del numero di cervi sarebbe, quindi, una misura necessaria per garantire una convivenza sostenibile tra l’uomo e la fauna selvatica.

Gli esponenti regionali hanno inoltre evidenziato che il provvedimento è stato adottato nel rispetto delle normative vigenti e in collaborazione con esperti di fauna selvatica e agricoltura. Tuttavia, questa spiegazione non è riuscita a placare le critiche, che si sono anzi intensificate, con molti che hanno accusato la regione di adottare una politica di gestione della fauna troppo aggressiva e poco lungimirante.

Le reazioni sui social media

Le reazioni sui social media sono state particolarmente forti e diffuse. Migliaia di utenti hanno condiviso post, video e commenti critici verso la delibera, accusando la giunta regionale di crudeltà e mancanza di sensibilità nei confronti degli animali. Alcuni hanno lanciato petizioni online per chiedere l’annullamento del provvedimento, raccogliendo rapidamente migliaia di firme.

Le immagini dei cuccioli di cervo, simbolo di innocenza e bellezza naturale, sono diventate virali, commovendo moltissimi utenti del web. In molti hanno ricordato l’importanza della protezione della fauna selvatica, sottolineando che il benessere degli animali dovrebbe essere una priorità per le istituzioni, piuttosto che un’opportunità di lucro.

L’importanza della protezione della fauna selvatica

In questo contesto, la questione della protezione della fauna selvatica assume una rilevanza centrale. L’abbattimento dei cervi, soprattutto dei cuccioli, viene visto da molti come un attacco diretto alla biodiversità e al patrimonio naturale dell’Abruzzo. La regione, che vanta parchi nazionali e riserve naturali di inestimabile valore, è da sempre considerata un luogo di rifugio per molte specie animali. La decisione di procedere con l’abbattimento di un numero così elevato di cervi appare in netta contraddizione con questa vocazione storica e culturale.







Le associazioni ambientaliste hanno sottolineato che la gestione della fauna selvatica dovrebbe basarsi su principi di sostenibilità e protezione, piuttosto che su interventi drastici come l’abbattimento. Esse propongono alternative più etiche, come il controllo delle nascite attraverso la sterilizzazione o la reintroduzione dei predatori naturali, che potrebbero contribuire a mantenere l’equilibrio ecologico senza ricorrere all’uccisione degli animali.

Questioni etiche e morali

La delibera ha sollevato anche profonde questioni etiche. Molti si chiedono se sia moralmente accettabile uccidere animali selvatici, e in particolare i cuccioli, per risolvere problemi che potrebbero essere affrontati in modi alternativi. La mercificazione della vita animale, attraverso l’introduzione di un tariffario per gli abbattimenti, è stata definita da alcuni come una pratica ripugnante, che riduce la natura a una risorsa da sfruttare economicamente.

Inoltre, l’idea che il denaro ricavato dall’abbattimento dei cervi vada agli Ambiti Territoriali di Caccia ha alimentato ulteriori polemiche. Questo ha rafforzato la percezione di molti che la caccia, più che essere una pratica regolata per la gestione della fauna, sia diventata un business in cui gli interessi economici prevalgono su quelli ambientali e morali.

Implicazioni a lungo termine

Le conseguenze di questa decisione potrebbero essere significative e durature. Sul piano ecologico, l’abbattimento di un numero così elevato di cervi potrebbe alterare gli equilibri naturali delle aree coinvolte, con effetti potenzialmente negativi sull’intero ecosistema. La riduzione della popolazione di cervi potrebbe infatti avere ripercussioni su altre specie animali, sulle piante e sull’intero habitat naturale.

Dal punto di vista sociale e culturale, la delibera rischia di minare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni regionali, percepite come distanti e insensibili ai valori di protezione dell’ambiente e degli animali. La forte opposizione popolare e la vasta mobilitazione sui social media mostrano come la sensibilità verso le questioni ambientali e animali sia in costante crescita, rendendo sempre più difficile per le autorità adottare misure controverse senza affrontare un ampio dibattito pubblico.

Conclusioni

La delibera della giunta regionale dell’Abruzzo sull’abbattimento dei cervi rappresenta un caso emblematico delle sfide che le istituzioni devono affrontare nella gestione della fauna selvatica. Mentre le autorità difendono la necessità di un controllo della popolazione di cervi per proteggere l’agricoltura e la sicurezza pubblica, l’opinione pubblica e le associazioni ambientaliste criticano tale decisione, chiedendo soluzioni più sostenibili e rispettose degli animali.

La vicenda mette in luce la complessità delle dinamiche tra sviluppo umano e conservazione della natura, e invita a riflettere su come conciliare le esigenze economiche e di sicurezza con la tutela della biodiversità e degli ecosistemi.