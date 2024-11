Il Bonus Natale 2024 rappresenta un supporto economico pensato per i lavoratori dipendenti con redditi più bassi e figli a carico, offrendo un contributo aggiuntivo fino a 100 euro erogato in concomitanza con la tredicesima. Questa misura, promossa dal governo, si inserisce nell’ambito delle politiche di sostegno al reddito e si propone di alleviare i costi delle famiglie durante il periodo natalizio. L’accesso al bonus è subordinato alla presentazione di una domanda da parte dei lavoratori, che devono rispettare requisiti specifici di reddito e situazione familiare. Bonus Natale 2024: cos’è e per chi è

Pensato come incentivo per i lavoratori dipendenti che possiedono un reddito annuo inferiore a 28.000 euro, il Bonus Natale 2024 riguarda anche e sopratutto chi ha almeno un figlio a carico. Destinato a sostenere le famiglie durante il periodo natalizio, il bonus sarà erogato con la tredicesima, ma solo per chi ne farà richiesta. Il suo importo massimo è di 100 euro e dipende dai giorni lavorativi effettuati nel corso dell’anno. Secondo il Ministero dell’Economia, oltre un milione di dipendenti potrebbe beneficiare del contributo.

Il Bonus Natale 2024 è stato introdotto dal Decreto Legge Omnibus n. 113/2024 ed è un beneficio economico per i lavoratori dipendenti che rispettino specifici requisiti di status sociale ed economico. La domanda per l’incentivo deve essere inoltrata, attraverso la propria Area Personale, entro e non oltre le ore 12:00 del prossimo 22 novembre. Il bonus sarà incluso a fine dicembre del 2024, nel cedolino del mese, assieme alla tredicesima mensilità.

Requisiti per Accedere al Bonus Natale 2024

Per ricevere il Bonus Natale 2024, i dipendenti devono soddisfare tre requisiti:

Reddito: il reddito annuo complessivo non deve superare i 28.000 euro, escluse alcune fonti come l’abitazione principale. Requisiti familiari: il lavoratore deve avere un coniuge non separato e almeno un figlio a carico. Per le famiglie monogenitoriali, è sufficiente un figlio fiscalmente a carico. Capienza fiscale: l’imposta lorda sui redditi da lavoro dipendente deve superare le detrazioni spettanti.

Procedura per la domanda

I lavoratori devono presentare una richiesta scritta al proprio datore di lavoro, accompagnata da un’autocertificazione dei requisiti. I dipendenti della Pubblica Amministrazione, invece, potranno fare domanda tramite il portale NoiPA, che ha attivato un’apposita sezione dal 7 novembre fino al 22 novembre. La richiesta per il Bonus Natale 2024, in ogni caso, deve includere i codici fiscali dei familiari a carico.

Modalità di erogazione

Il bonus Natale 2024 sarà accreditato direttamente in busta paga a dicembre insieme alla tredicesima mensilità. Tuttavia, colf, badanti e dipendenti senza un sostituto d’imposta riceveranno il contributo solo tramite la dichiarazione dei redditi del 2024, nel 2025. I lavoratori che hanno interrotto la loro attività lavorativa nel corso del 2024 o che non hanno presentato la richiesta in tempo potranno comunque richiedere il bonus tramite la dichiarazione.

Il Bonus non verrà erogato automaticamente dal datore di lavoro: questo significa che è necessaria una richiesta specifica da parte del dipendente interessato. In caso di inadempimento della domanda, sarà comunque possibile ricevere il bonus attraverso la dichiarazione dei redditi del 2025.

Recupero delle somme in caso di errori

Se il bonus viene versato erroneamente o in misura superiore al dovuto, l’importo sarà recuperato in sede di conguaglio fiscale a febbraio 2025. In caso di mancata restituzione entro quella data, la somma non spettante dovrà essere restituita in sede di dichiarazione dei redditi del 2024.

Benefici anche per i docenti

Il Bonus Natale 2024 riserva degli incentivi anche per i docenti a tempo determinato o part-time, purché con contratto registrato e cedolino di dicembre. La tipologia di contratto non influenza il diritto al bonus, se i requisiti di reddito e familiari sono rispettati.







Il Bonus Natale 2024 rappresenta una misura significativa per sostenere le famiglie italiane in difficoltà economiche. Con specifiche modalità di richiesta e requisiti dettagliati, il bonus punta a garantire un sostegno temporaneo e mirato, che viene erogato in un momento dell’anno particolarmente impegnativo.

