Il consiglio di amministrazione di Cassa Depositi e Prestiti (CDP) ha approvato un pacchetto di nuove operazioni del valore complessivo di 300 milioni di euro, destinato a sostenere le piccole e medie imprese italiane (PMI) e a rafforzare la cooperazione internazionale. Le nuove misure mirano a fornire supporto finanziario a PMI italiane in ambito nazionale e internazionale, con particolare attenzione all’America Latina e all’Africa.

300 milioni a PMI italiane attraverso la finanza alternativa

Per rispondere alle esigenze delle PMI italiane, CDP ha deciso di potenziare l’uso di strumenti di finanza alternativa. Questi strumenti sono progettati per accelerare i programmi di investimento delle piccole imprese, favorendo così una crescita sostenibile e inclusiva sia in Italia che nei mercati internazionali.

Principali obiettivi dell’iniziativa

Accesso facilitato ai finanziamenti : CDP mira a superare gli ostacoli che spesso le PMI incontrano nell’ottenere finanziamenti tradizionali, introducendo soluzioni alternative che possano garantire la liquidità necessaria per lo sviluppo.

: CDP mira a superare gli ostacoli che spesso le PMI incontrano nell’ottenere finanziamenti tradizionali, introducendo soluzioni alternative che possano garantire la liquidità necessaria per lo sviluppo. Investimenti a supporto dell’economia reale : Gli strumenti di finanza alternativa mirano a promuovere investimenti concreti in settori strategici, favorendo un impatto positivo sul tessuto economico locale.

: Gli strumenti di finanza alternativa mirano a promuovere investimenti concreti in settori strategici, favorendo un impatto positivo sul tessuto economico locale. Espansione internazionale delle PMI: I programmi di investimento non si limitano al territorio italiano, ma incentivano anche l’espansione all’estero, facilitando l’ingresso delle PMI italiane in nuovi mercati.







Progetti di sviluppo per le economie emergenti in America Latina

CDP ha inoltre approvato progetti specifici volti a sostenere la crescita delle economie emergenti in America Latina, con particolare attenzione alla creazione di sinergie tra aziende locali e imprese italiane. Queste iniziative non solo stimolano lo sviluppo locale, ma favoriscono anche relazioni commerciali più strette con l’Italia.

Iniziative strategiche

Collaborazioni con istituzioni finanziarie locali : CDP sta lavorando in partnership con banche e istituzioni locali in America Latina, rafforzando i legami economici e offrendo supporto finanziario mirato alle aziende locali.

: CDP sta lavorando in partnership con banche e istituzioni locali in America Latina, rafforzando i legami economici e offrendo supporto finanziario mirato alle aziende locali. Incentivi alla crescita delle PMI latinoamericane : Il sostegno finanziario si traduce in nuove opportunità per le piccole e medie imprese della regione, che potranno beneficiare di un accesso facilitato ai mercati internazionali .

: Il sostegno finanziario si traduce in nuove opportunità per le piccole e medie imprese della regione, che potranno beneficiare di un . Rafforzamento del commercio bilaterale: Favorendo l’interazione commerciale tra aziende italiane e latinoamericane, CDP supporta l’export italiano e promuove una maggiore integrazione economica tra i due territori.

Impegno in Africa per il supporto delle PMI locali e l’implementazione del Piano Mattei

L’Africa è un’altra area chiave per le operazioni di CDP, che intende sostenere il continente attraverso iniziative strategiche che fanno parte del Piano Mattei. CDP punta a promuovere il benessere economico e l’occupazione nelle PMI africane, aiutandole a ottenere finanziamenti e supporto.

Interventi principali

Garanzie per i programmi di investimento : CDP mette a disposizione garanzie finanziarie per sostenere i progetti di sviluppo delle PMI africane, facilitando l’accesso al credito.

: CDP mette a disposizione per sostenere i progetti di sviluppo delle PMI africane, facilitando l’accesso al credito. Incentivi per le imprese italiane in Africa : La presenza di aziende italiane in Africa viene incoraggiata tramite operazioni finanziarie e collaborazioni locali, con l’obiettivo di creare un ambiente di cooperazione commerciale sostenibile .

: La presenza di aziende italiane in Africa viene incoraggiata tramite operazioni finanziarie e collaborazioni locali, con l’obiettivo di creare un ambiente di . Sviluppo economico locale: L’impegno di CDP in Africa include anche iniziative che migliorano il benessere economico e favoriscono un modello di crescita che coinvolge le comunità locali.

Politiche per il benessere dei lavoratori: CDP e la promozione del welfare aziendale

Nel contesto delle sue operazioni, CDP ha adottato una nuova politica generale per il benessere sul luogo di lavoro, con l’obiettivo di creare un ambiente che metta al centro le persone. Queste iniziative rispondono alla crescente necessità di tutelare e valorizzare il capitale umano come un asset strategico per la crescita sostenibile.

Aspetti chiave della politica per il benessere aziendale

Tutela dei diritti dei lavoratori : CDP ha introdotto misure specifiche per garantire una maggiore protezione dei diritti dei lavoratori, creando un contesto professionale sano e produttivo.

: CDP ha introdotto misure specifiche per garantire una dei lavoratori, creando un contesto professionale sano e produttivo. Iniziative di welfare : L’azienda punta a promuovere programmi di welfare che migliorino la qualità della vita dei dipendenti, rafforzando il loro impegno verso gli obiettivi aziendali.

: L’azienda punta a promuovere programmi di welfare che migliorino la dei dipendenti, rafforzando il loro impegno verso gli obiettivi aziendali. Sostenibilità a lungo termine: Il focus di CDP sul benessere dei lavoratori è in linea con il suo Piano Strategico, che promuove una crescita sostenibile e una maggiore attenzione alle risorse umane come componente fondamentale del successo aziendale.

Vincenzo Ciervo