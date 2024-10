Il governo italiano aveva annunciato qualche settimana fa che i centri per migranti in Albania sarebbero stati presto pronti, e ora quella previsione si è concretizzata. Le autorità italiane, in collaborazione con quelle albanesi, hanno finalizzato i lavori per la costruzione di due nuovi centri, uno a Gjader e uno a Schengjin.

Questa nuova iniziativa rappresenta una risposta concreta alla crescente crisi migratoria che sta colpendo l’Italia, aggravata dalle continue ondate di arrivi dalle coste africane e dal Medio Oriente. Negli ultimi anni, il Mediterraneo centrale è stato uno dei principali canali di transito per i migranti diretti verso l’Europa. Di fronte a questa pressione, il governo ha deciso di adottare una soluzione innovativa, collaborando con paesi terzi, come l’Albania, per creare strutture temporanee in cui i migranti possano essere ospitati prima di entrare nel territorio italiano.

I centri di Gjader e Schengjin: una collaborazione strategica tra Italia e Albania

Il centro di accoglienza di Gjader, il più grande dei due, è stato ultimato e consegnato per i collaudi tecnici, mentre quello di Schengjin era già stato completato in precedenza. Queste strutture, situate lungo la costa settentrionale dell’Albania, hanno una capacità combinata di accogliere diverse centinaia di migranti e sono dotate di infrastrutture essenziali per la gestione e la sicurezza degli ospiti. Le autorità italiane, che hanno contribuito finanziariamente e logisticamente alla loro costruzione, hanno assicurato che i centri rispettano gli standard internazionali in materia di diritti umani e sicurezza.

Il governo albanese, da parte sua, ha visto in questo accordo una significativa opportunità per rafforzare i legami diplomatici ed economici con l’Italia, uno dei suoi principali partner commerciali e politici. L’Albania, nonostante non faccia parte dell’Unione Europea, ha da tempo aspirato a un’integrazione sempre più stretta con il blocco comunitario, e la gestione del flusso migratorio rappresenta un elemento chiave nelle trattative per l’adesione. Questa collaborazione potrebbe quindi contribuire a migliorare la reputazione dell’Albania a livello internazionale, presentandola come un attore responsabile e collaborativo nella gestione di una delle sfide più complesse dell’Europa moderna.

La gestione del flusso migratorio: una sfida crescente

L’Italia si trova da anni a fronteggiare un’ondata costante di migranti provenienti dalle coste nordafricane e mediorientali. Le rotte migratorie, che attraversano il Mediterraneo centrale, sono diventate una vera e propria via di fuga per migliaia di persone in cerca di migliori condizioni di vita o in fuga da conflitti armati, persecuzioni e povertà estrema. Tuttavia, la crescente pressione sui centri di accoglienza italiani, già sovraffollati e spesso al centro di polemiche per le difficoltà nella gestione, ha spinto il governo a cercare soluzioni alternative per alleggerire il peso sul sistema nazionale.







L’accordo con l’Albania si inserisce in una strategia più ampia che prevede la creazione di “hotspot” esterni all’Italia, in cui i migranti possono essere temporaneamente ospitati prima di procedere con le richieste di asilo o con il rimpatrio, nel caso in cui non abbiano diritto a rimanere in Europa. Questo sistema permetterà di accelerare le procedure burocratiche, evitando che le persone rimangano bloccate per lunghi periodi in Italia, contribuendo così a ridurre la pressione sui centri di accoglienza italiani.

Le prospettive future: impatto e implicazioni politiche

Se da una parte questa soluzione appare innovativa, dall’altra suscita anche alcune preoccupazioni. Le organizzazioni umanitarie hanno espresso dubbi sulla gestione dei centri e sulle condizioni che i migranti troveranno al loro arrivo in Albania. Alcuni temono che l’esternalizzazione del processo di accoglienza possa portare a un peggioramento delle condizioni di vita dei migranti, soprattutto in termini di accesso ai servizi sanitari e legali, nonché alla protezione internazionale.

Inoltre, il dibattito politico interno in Italia è acceso. L’accordo con l’Albania è stato accolto con favore da parte di coloro che sostengono una linea più dura sulla gestione dell’immigrazione, vedendo nella creazione di hotspot esterni un modo efficace per controllare i flussi migratori e ridurre il numero di ingressi irregolari in Italia. D’altra parte, esponenti dell’opposizione e alcuni gruppi della società civile vedono in questa iniziativa un modo per “esternalizzare” i problemi italiani, scaricandoli su altri paesi e compromettendo i principi di solidarietà e accoglienza.

L’importanza della cooperazione internazionale nella gestione dell’immigrazione

La collaborazione con l’Albania non è un caso isolato, ma si inserisce in un quadro più ampio di cooperazione internazionale che l’Italia sta cercando di sviluppare per affrontare il fenomeno migratorio. Negli ultimi anni, l’Unione Europea ha promosso diversi accordi con paesi terzi per gestire i flussi migratori in modo più efficiente e ordinato. Accordi simili a quello con l’Albania sono stati stipulati, ad esempio, con la Turchia, il Marocco e la Libia, con risultati contrastanti.

Il caso della Turchia, che ha siglato un accordo con l’UE nel 2016 per trattenere i migranti siriani sul proprio territorio in cambio di un sostegno finanziario, ha mostrato come questi accordi possano ridurre temporaneamente i flussi verso l’Europa, ma non senza controversie. Le condizioni nei campi profughi turchi sono state oggetto di critiche da parte di ONG e istituzioni internazionali, e la Turchia stessa ha più volte minacciato di aprire le frontiere se non fosse stata adeguatamente sostenuta dall’Unione Europea.

In questo contesto, l’accordo con l’Albania potrebbe rappresentare un modello per future collaborazioni, ma il suo successo dipenderà dalla capacità dei governi coinvolti di garantire condizioni dignitose per i migranti e di gestire il fenomeno con un approccio basato sui diritti umani e sulla cooperazione equa.

Le prime ondate

Si prevede che le prime ondate di arrivi saranno costituite principalmente da persone già soccorse nel Mediterraneo centrale e da coloro che hanno già fatto domanda di protezione internazionale in Italia. Le procedure di trasferimento e accoglienza saranno gestite congiuntamente dalle autorità italiane e albanesi, con l’assistenza delle organizzazioni internazionali attive sul territorio.

I centri forniranno non solo alloggi temporanei, ma anche assistenza sanitaria di base e supporto legale per i migranti. In base all’esito delle loro richieste, le persone ospitate potranno essere trasferite in Italia o in altri paesi europei, oppure rimpatriate nei paesi d’origine, se non avranno diritto a rimanere in Europa.

L’operatività dei centri albanesi rappresenta quindi un punto cruciale per il futuro della politica migratoria italiana e, più in generale, per la gestione dei flussi migratori in Europa.

Patricia Iori