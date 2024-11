Yousef Salman, presidente della Comunità palestinese di Roma e Lazio, ha voluto sottolineare il ruolo cruciale del Papa come promotore della giustizia e della legalità internazionale. Papa Francesco si è costantemente distinto come una delle figure globali più influenti nella difesa dei diritti umani e della giustizia internazionale, specialmente nei confronti del popolo palestinese e delle sfide del Medio Oriente. L’appello alla pace, al dialogo e al rispetto del diritto internazionale sono stati pilastri della sua azione, guadagnandogli il riconoscimento e la gratitudine di molte comunità, inclusa quella palestinese.

Queste le parole di Yousef Salman:

«La Comunità palestinese di Roma e del Lazio ha sempre ringraziato Sua Santità per il suo costante impegno nella difesa dei diritti fondamentali e per il riconoscimento del diritto del popolo palestinese all’autodeterminazione e alla creazione di uno stato libero e indipendente»

Salman ha ricordato inoltre l’importanza degli appelli del Pontefice al rispetto delle risoluzioni delle Nazioni Unite. Questi interventi rappresentano un richiamo alla responsabilità condivisa delle nazioni nel garantire che i principi del diritto internazionale siano rispettati per prevenire ulteriori sofferenze e instabilità.

La sofferenza di una popolazione dimenticata

La situazione del popolo palestinese è da decenni una ferita aperta nella comunità internazionale. Papa Francesco ha ripetutamente denunciato le condizioni di ingiustizia e privazione che questa popolazione continua a subire. Durante i suoi discorsi e le sue visite ufficiali, il Papa non ha esitato a descrivere il dramma umano che affligge il Medio Oriente, invocando soluzioni basate sulla dignità e sul rispetto reciproco.

Le sue parole risuonano come un appello non solo ai leader mondiali, ma anche alla coscienza collettiva dell’umanità: “Non possiamo più accettare l’indifferenza verso le sofferenze del prossimo”. Questo messaggio si riflette nella sua ferma convinzione che ogni conflitto debba essere risolto attraverso il dialogo, evitando ulteriori spargimenti di sangue e promuovendo una convivenza pacifica.

La dimensione internazionale dell’appello papale

Il messaggio di Papa Francesco trova eco nei consessi internazionali. Il Pontefice ha spesso ribadito l’importanza di rispettare le risoluzioni delle Nazioni Unite come base per la risoluzione dei conflitti in Medio Oriente. Questo approccio si traduce in un richiamo alla necessità di una mediazione diplomatica forte e trasparente, capace di affrontare le radici del conflitto israeliano-palestinese senza pregiudizi o favoritismi.







Tale linea è stata accolta con favore dalla Comunità palestinese, che vede nel Papa un alleato prezioso nella lotta per il riconoscimento dei diritti legittimi del proprio popolo. Il sostegno papale rappresenta per molti un faro di speranza in un panorama geopolitico spesso segnato dalla polarizzazione e dalla mancanza di volontà politica.

Una visione di pace universale

Il pontificato di Papa Francesco si distingue per una visione universale di pace che supera confini e appartenenze religiose. Egli ha sottolineato più volte che la pace non può essere imposta, ma deve essere il frutto di un percorso condiviso, basato sull’ascolto reciproco e sulla volontà di costruire un futuro comune.

Questa filosofia si traduce anche nel suo approccio alla questione palestinese, dove il Papa non si è limitato a denunciare le ingiustizie, ma ha anche sostenuto la necessità di trovare soluzioni durature che rispettino la dignità umana e i diritti di tutte le parti coinvolte.

Un messaggio di speranza

Le parole e le azioni di Papa Francesco rimangono una fonte di ispirazione non solo per i credenti cattolici, ma per tutti coloro che aspirano a un mondo più giusto e pacifico. La sua difesa del popolo palestinese è un esempio concreto del suo impegno a favore dei più deboli e degli oppressi.

La Comunità palestinese, nel ringraziare il Pontefice, riconosce in lui una figura morale di riferimento, capace di portare all’attenzione globale le atrocità e le sofferenze che spesso vengono ignorate. L’augurio è che il messaggio di Papa Francesco possa tradursi in azioni concrete, in grado di alleviare le sofferenze e di portare finalmente pace e stabilità in una regione segnata da troppi anni di conflitto.

Vincenzo Ciervo