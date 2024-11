ll settore pubblico italiano è in fase di espansione grazie a nuove iniziative di reclutamento che coinvolgono diverse istituzioni e ministeri, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza amministrativa, rafforzare la capacità gestionale e potenziare i servizi essenziali. Dall’Inps all’Agenzia delle Entrate, passando per il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud, sono stati pubblicati bandi di concorsi pubblici e nuove opportunità di carriera per oltre 3.500 posizioni, destinate a medici, funzionari, dirigenti e ingegneri. Questi concorsi mirano a selezionare personale qualificato per coprire ruoli strategici in settori come la sanità pubblica, la gestione fiscale, l’amministrazione regionale e il settore infrastrutturale. Ecco i dettagli delle principali offerte di lavoro disponibili.

L’Inps assume oltre 1.000 medici: opportunità di carriera per specialisti in medicina del lavoro

In un’importante iniziativa volta a rafforzare la sanità pubblica, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (Inps) ha aperto una serie di concorsi pubblici per l’assunzione di 1.069 medici professionisti. I candidati selezionati saranno inseriti nei ruoli della medicina del lavoro con contratti a tempo indeterminato e contribuiranno all’assistenza e alla consulenza medica nei contesti lavorativi pubblici. Il bando per questa opportunità di carriera richiede la laurea in medicina e chirurgia, l’iscrizione all’albo dei medici e un diploma di specializzazione (o l’iscrizione agli ultimi anni di specializzazione).







La presentazione della domanda ai concorsi pubblici dell’Inps è prevista solo per via telematica e scade oggi, il 4 novembre. Gli interessati possono candidarsi attraverso il portale istituzionale o tramite la piattaforma online InPA.

Poste Italiane cerca ingegneri per nuovi progetti edili e infrastrutturali

Anche Poste Italiane punta a potenziare il proprio personale tecnico con l’assunzione di professionisti nel settore ingegneristico per la gestione di progetti edili e di nuovi impianti. Le posizioni, tutte a tempo indeterminato, sono destinate alle sedi di diverse città, tra cui Bologna, Milano, Torino e Venezia. I requisiti includono una laurea in ingegneria ambientale, civile, gestionale, meccanica o edile-architettura. Questi profili andranno a supportare la realizzazione e la manutenzione di infrastrutture fondamentali per la rete logistica e gli uffici postali del paese. Gli interessati possono presentare domanda entro il 30 dicembre.

Nuove assunzioni per l’Agenzia delle Entrate: 340 posizioni per funzionari e tecnici specializzati

Come l’Inps e Poste Italiane, anche L’Agenzia delle Entrate, uno dei principali enti fiscali del Paese, ha pubblicato diversi bandi per il reclutamento di 340 funzionari e dirigenti, con ruoli strategici in aree che vanno dalla fiscalità internazionale alla gestione della logistica e del patrimonio immobiliare. Tra i profili ricercati si contano:

150 professionisti per la fiscalità internazionale e la cooperazione fiscale , destinati a supportare l’adempimento collaborativo e migliorare le relazioni fiscali tra enti e contribuenti;

, destinati a supportare l’adempimento collaborativo e migliorare le relazioni fiscali tra enti e contribuenti; 60 tecnici della logistica per la gestione di processi e servizi legati alla logistica e al mantenimento delle strutture;

per la gestione di processi e servizi legati alla logistica e al mantenimento delle strutture; 6 funzionari per l’analisi del mercato immobiliare e il monitoraggio delle banche dati immobiliari;

e il monitoraggio delle banche dati immobiliari; 49 figure gestionali per la gestione di contratti pubblici, prevenzione della corruzione e protezione dei dati;

per la gestione di contratti pubblici, prevenzione della corruzione e protezione dei dati; 67 funzionari amministrativi che si occuperanno di bilanci, contabilità, auditing e controllo di gestione.

Gli interessati possono trovare informazioni e scadenze sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate.

Rafforzare le amministrazioni meridionali: 2.200 nuovi funzionari per il Sud Italia

Il Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud ha avviato un piano di assunzioni e di concorsi pubblici per rafforzare le amministrazioni pubbliche nelle regioni meridionali, con l’assunzione di 2.200 funzionari a tempo indeterminato. Il concorso mira a migliorare la gestione dei fondi europei e a supportare la capacità amministrativa locale, fondamentale per lo sviluppo economico e infrastrutturale delle aree del Mezzogiorno.

I nuovi funzionari saranno distribuiti tra le regioni del Sud e la sede del Dipartimento a Roma, e avranno il compito di ottimizzare l’allocazione dei fondi comunitari, snellire le procedure amministrative e monitorare l’avanzamento dei progetti locali. La scadenza per le domande di partecipazione è fissata al 7 novembre.

Questi concorsi pubblici, dall’Inps alle Poste Italiane, rappresentano una risposta concreta all’esigenza di personale qualificato in aree chiave dell’amministrazione pubblica e puntano a migliorare i servizi, la qualità della vita e le opportunità economiche nel Paese. Le iniziative di reclutamento pubblico, attuate in un periodo di necessità amministrativa e sanitaria, offriranno prospettive di stabili opportunità di carriera e contribuiscono a consolidare la capacità dello Stato di rispondere efficacemente alle sfide odierne.

Lucrezia Agliani