La situazione degli anziani in Italia, soprattutto per quanto riguarda le condizioni di salute e la qualità della vita, è stata oggetto di un’attenta analisi da parte dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) attraverso il progetto di sorveglianza denominato “Passi d’Argento”. I dati relativi al biennio 2022-2023 sulla fragilità della popolazione anziana in Italia offrono un quadro dettagliato e preoccupante della salute degli over 65, evidenziando come una percentuale significativa di questa popolazione viva in condizioni di fragilità, disabilità o afflitta da problemi sensoriali.

L’indagine, che ha coinvolto un campione rappresentativo della popolazione anziana italiana, mette in luce alcuni degli aspetti più critici e rilevanti del loro stato di salute e del loro bisogno di assistenza, fornendo al contempo una base su cui costruire strategie di intervento.

Una panoramica generale sui dati

In particolare, i risultati rivelano che circa il 17% degli anziani sopra i 65 anni vive in condizioni di fragilità. Questa condizione, caratterizzata da una ridotta capacità di recupero fisico e mentale, espone gli individui a un rischio maggiore di malattie, disabilità e morte prematura. La fragilità, tuttavia, non è l’unico problema. Oltre a questo, il 14% della popolazione anziana italiana soffre di disabilità più o meno gravi, che limitano la loro autonomia e la capacità di condurre una vita indipendente. Infine, un dato che merita particolare attenzione è che una persona su quattro tra gli over 65 presenta problemi sensoriali legati alla vista, all’udito o alla masticazione che non vengono risolti nemmeno con l’uso di ausili specifici.

Le difficoltà legate ai problemi sensoriali

Le problematiche sensoriali rappresentano una delle principali sfide per gli anziani italiani. La perdita di udito, la ridotta capacità visiva o i problemi di masticazione possono avere un impatto significativo sulla qualità della vita. Non solo limitano l’autonomia, ma possono anche compromettere la capacità di relazionarsi con il mondo esterno e di mantenere uno stile di vita attivo e sociale.

Il fatto che una parte consistente degli anziani non riesca a risolvere questi problemi nemmeno con l’aiuto di dispositivi medici, come protesi acustiche o occhiali, evidenzia l’esistenza di lacune nell’assistenza sanitaria e nell’accesso agli ausili. In molti casi, infatti, tali dispositivi non sono sufficienti a garantire una qualità della vita accettabile, e ciò aggrava ulteriormente la condizione di isolamento e vulnerabilità in cui si trovano molte persone anziane.

Disabilità e autonomia compromessa

Un ulteriore aspetto critico messo in luce dall’indagine riguarda la disabilità. Il 14% degli over 65 in Italia vive con una disabilità, che può variare in gravità ma che in ogni caso limita in modo significativo la capacità di svolgere attività quotidiane. Le persone con disabilità spesso necessitano di assistenza costante, sia da parte dei familiari che di operatori sanitari, e ciò rappresenta una sfida non solo per l’individuo stesso, ma anche per le famiglie e le strutture sanitarie.

Le disabilità possono derivare da una vasta gamma di condizioni, tra cui malattie croniche, incidenti o semplicemente l’invecchiamento fisiologico. La necessità di assistenza prolungata e di cure mediche specializzate rappresenta un costo non indifferente sia per il sistema sanitario nazionale che per le famiglie, spesso gravate da compiti assistenziali particolarmente onerosi.

L’uso dei farmaci nella popolazione anziana

Uno degli aspetti più rilevanti emersi dall’indagine “Passi d’Argento” riguarda l’utilizzo dei farmaci da parte della popolazione anziana. L’87% degli over 65 ha assunto almeno un farmaco nella settimana precedente all’indagine, un dato che riflette l’alta prevalenza di malattie croniche tra questa fascia di popolazione.

L’uso di farmaci, spesso multiplo, è indicativo di un quadro di salute complesso, in cui molte persone anziane devono gestire più patologie contemporaneamente. Le malattie croniche come l’ipertensione, il diabete, le malattie cardiovascolari e respiratorie, sono molto diffuse tra gli anziani e richiedono una gestione farmacologica continuativa.







Tuttavia, l’uso massiccio di farmaci pone anche problemi di aderenza terapeutica e di potenziali effetti collaterali. Molti anziani possono trovare difficoltà nel seguire correttamente le prescrizioni mediche, sia per problemi legati alla memoria sia per complicazioni derivanti dall’assunzione di più farmaci contemporaneamente (polifarmacoterapia). Questo fenomeno aumenta il rischio di interazioni tra i diversi farmaci e di effetti collaterali indesiderati, complicando ulteriormente il quadro clinico generale.

L’importanza della prevenzione e dell’assistenza sanitaria mirata

In questo contesto, la prevenzione e l’assistenza sanitaria giocano un ruolo cruciale. L’invecchiamento della popolazione italiana richiede un potenziamento delle politiche sanitarie, con un focus particolare sulla prevenzione delle malattie croniche e sulla gestione della fragilità. Interventi preventivi mirati, come l’adozione di stili di vita sani e il monitoraggio continuo della salute, potrebbero ridurre il carico di malattie tra gli anziani. A ciò si aggiunge la necessità di potenziare i servizi di assistenza domiciliare e di riabilitazione, così come l’accesso a tecnologie e dispositivi medici in grado di migliorare l’autonomia delle persone anziane.

Una migliore assistenza sanitaria non dovrebbe concentrarsi solo sulla cura delle malattie, ma anche sulla promozione del benessere generale dell’anziano, affrontando in modo integrato le problematiche fisiche, cognitive e sociali. In questo senso, l’accesso a cure personalizzate, l’integrazione tra servizi sociali e sanitari, e un sistema di supporto adeguato per le famiglie e i caregiver diventano fondamentali per migliorare la qualità della vita degli anziani.

L’impatto dell’invecchiamento demografico sulla società italiana

Il fenomeno dell’invecchiamento della popolazione italiana è un tema di rilevanza sempre maggiore, non solo in ambito sanitario, ma anche sociale ed economico. L’aumento dell’aspettativa di vita e il calo delle nascite hanno portato a un invecchiamento progressivo della popolazione, con una crescente percentuale di persone che rientra nella fascia di età oltre i 65 anni. Questo fenomeno pone importanti sfide per il sistema pensionistico, per il mercato del lavoro e per le politiche di welfare, che devono adattarsi a una società sempre più anziana.

La crescente domanda di assistenza sanitaria e sociale per gli anziani, unita alla riduzione della popolazione attiva, rappresenta una sfida complessa che richiede risposte politiche ed economiche a lungo termine. Il ruolo delle famiglie e dei caregiver informali, spesso non riconosciuto né adeguatamente supportato, diventa sempre più centrale in questo contesto. L’aumento del carico assistenziale sulle famiglie rischia di accentuare le disuguaglianze sociali, soprattutto nelle aree geografiche meno servite da strutture pubbliche.

Un quadro che richiede interventi urgenti

I dati raccolti dall’indagine “Passi d’Argento” mostrano chiaramente come la condizione di fragilità, disabilità e problemi sensoriali sia diffusa tra la popolazione anziana italiana. Il fatto che una così alta percentuale di anziani presenti problematiche di salute complesse richiede un ripensamento delle strategie di assistenza e di prevenzione. È fondamentale migliorare l’accesso alle cure e agli ausili, garantire una maggiore integrazione tra i servizi sanitari e sociali e promuovere politiche di supporto per le famiglie e i caregiver.

Allo stesso tempo, diventa essenziale intervenire sul piano della prevenzione, promuovendo stili di vita sani e offrendo un’adeguata assistenza medica preventiva. Solo in questo modo sarà possibile ridurre l’impatto delle malattie croniche e migliorare la qualità della vita degli anziani. L’Italia, come molti altri Paesi europei, si trova di fronte a una sfida demografica senza precedenti, e la risposta a questa sfida determinerà il futuro del sistema di welfare e la qualità della vita delle generazioni più anziane.

Patricia Iori