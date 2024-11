In una serata dove il marketing ha superato di gran lunga la competizione sportiva, il match Tyson contro Paul si è rivelato un evento costruito per il clamore mediatico più che per il pugilato. Tra colpi prevedibili e un ritmo privo di tensione, lo spettacolo è stato tutto fuori dal ring.

Il ritorno di Mike Tyson sul ring avrebbe dovuto rappresentare un momento epico per gli appassionati di boxe. Al suo fianco, l’astro nascente del marketing pugilistico, Jake Paul, capace di trasformare qualsiasi evento in un prodotto virale. Tuttavia, l’incontro, più che un confronto sportivo, ha messo in luce un’amara verità: la boxe come competizione è stata relegata in secondo piano, sacrificata sull’altare dello spettacolo e del profitto.

Svoltosi all’AT&T Stadium di Arlington, in Texas, davanti a un pubblico di 80.000 spettatori e a celebrità come Charlize Theron e Shaquille O’Neal, il match è stato un successo dal punto di vista commerciale. Ma, per chi sperava in una sfida avvincente, si è rivelato una delusione. Jake Paul, con i suoi 27 anni e una preparazione atletica eccellente, ha dominato contro un Tyson lontano dai fasti del passato. Il risultato, deciso all’unanimità dai giudici, era prevedibile fin dall’inizio.

Quando la boxe diventa secondaria

L’intero evento è stato costruito attorno alla figura di Mike Tyson, che, nonostante i suoi 58 anni, conserva un’aura leggendaria. Tuttavia, ciò che si è visto sul ring ha poco a che fare con la boxe competitiva. Dopo tre round iniziali in cui Tyson ha cercato di aggredire l’avversario, il suo fisico ha ceduto. Nei round successivi, è apparso evidente che Iron Mike non poteva competere con la freschezza e l’agilità di Paul, il quale si è limitato a mantenere il controllo con jab e colpi veloci.

Più che un incontro, è stato uno spettacolo costruito per attirare attenzione mediatica, con regole studiate per ridurre i rischi: guanti da 14 once, round accorciati a 2 minuti e un totale di otto riprese. Queste modifiche, pensate per proteggere Tyson, hanno reso l’incontro meno dinamico e meno emozionante, trasformandolo in una simulazione di pugilato.

Il pubblico, sedotto dalla promessa di un grande show, ha assistito a una performance priva di reale tensione sportiva. L’unico momento memorabile è stato l’inchino di Paul a Tyson prima dell’ultimo gong, un gesto che ha segnato il passaggio di consegne tra una leggenda e un astro del marketing.

Il marketing prima dello sport

Se c’è un vincitore assoluto di questo evento, è il marketing. Jake Paul ha dimostrato ancora una volta di essere un maestro nell’utilizzare la sua immagine per attrarre il pubblico. Nonostante un background pugilistico limitato, Paul è riuscito a costruirsi una carriera sfruttando il potere dei social media e l’appeal mediatico di sfide improbabili.

Dall’altra parte, Mike Tyson rappresenta ancora oggi un nome capace di attirare milioni di spettatori, anche a quasi vent’anni dal suo ritiro. Il suo ritorno, più che un’occasione per dimostrare il suo valore sul ring, è stato un’operazione di marketing.

Questo tipo di eventi sta trasformando la boxe in uno spettacolo, dove ciò che conta non è la qualità tecnica degli incontri, ma la capacità di generare interesse e vendite. La noia sul ring è stata compensata dal clamore fuori dal ring.

Le sottotrame dell’evento

A rendere la serata più ricca sono stati gli incontri preliminari, che hanno assegnato tre titoli mondiali. Tra questi:

1.Katie Taylor vs Amanda Serrano: Taylor ha difeso il titolo “undisputed” dei superleggeri femminili in un rematch intenso, deciso da un verdetto unanime che ha suscitato molte polemiche.

2.Mario Barrios vs Abel Ramos: Nei pesi welter, Barrios ha mantenuto il titolo WBC con un pareggio contro il connazionale Ramos.

3.Shadasia Green vs Melinda Watpool: Nei supermedi femminili, Shadasia Green ha conquistato la cintura WBO battendo Melinda Watpool ai punti.

Questi incontri, pur essendo di alto livello tecnico, sono passati quasi inosservati rispetto al clamore generato da Tyson e Paul. Un’ulteriore conferma che l’interesse per la boxe come sport è stato soppiantato da una narrazione più mediatica.

Il match tra Mike Tyson e Jake Paul rappresenta un punto di svolta per il pugilato: non più uno sport, ma uno spettacolo vendibile. La noia dei colpi ripetitivi, la prevedibilità dell’esito e l’assenza di reale competizione sono stati compensati da un marketing impeccabile, che ha saputo coinvolgere pubblico e media a livello globale.

Il successo commerciale dell’evento, però, solleva interrogativi sul futuro della boxe. Se i nomi di Tyson e Paul bastano a garantire milioni di visualizzazioni e incassi, che spazio resta per gli atleti che si dedicano alla disciplina con dedizione e talento?

L’evento di questa notte ci ricorda che, nell’era dei social media, il valore percepito conta più del valore reale. La boxe come sport sta cedendo sempre di più il passo a un modello di intrattenimento dove la narrativa e il marketing superano la competizione.