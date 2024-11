Netanyahu licenzia Gallant dal ruolo di ministro della Difesa, motivando la decisione con l’urgenza di ristabilire una solida fiducia alla guida della sicurezza nazionale. La decisione, che ha colto di sorpresa l’opinione pubblica, evidenzia profonde divergenze sulla gestione della campagna militare in corso e apre la strada a un nuovo assetto governativo.

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha annunciato il licenziamento del ministro della Difesa Yoav Gallant martedì sera, sostituendolo con Israel Katz. La decisione, comunicata dall’ufficio del primo ministro, rappresenta una mossa importante per il governo di Netanyahu, che ha dichiarato la necessità di un rapporto di fiducia solido in un momento delicato per la sicurezza nazionale.

Un cambio di rotta per la Difesa e la sicurezza

Nel suo messaggio ufficiale, Netanyahu ha spiegato che la decisione di allontanare Gallant è stata presa per garantire una guida unitaria e coerente. “Il mio dovere più alto come primo ministro di Israele è salvaguardare la sicurezza nazionale e condurre il paese verso una vittoria decisiva,” ha affermato Netanyahu, sottolineando come la fiducia tra lui e Gallant si sia progressivamente deteriorata. Nonostante i successi ottenuti nei primi mesi, negli ultimi tempi sono emerse gravi differenze di vedute tra i due.

Il primo ministro ha evidenziato che i disaccordi con Gallant riguardavano principalmente la gestione della campagna militare e che questi contrasti sono sfociati in azioni e dichiarazioni pubbliche che avrebbero indebolito l’unità interna e fornito ai nemici informazioni preziose. Netanyahu ha sottolineato come fosse stato necessario intervenire, poiché la situazione stava diventando un problema sia a livello interno che di sicurezza esterna.

Netanyahu aveva già tentato di rimuovere Gallant dal suo incarico nel marzo 2023, quando il ministro della Difesa si era opposto apertamente alla riforma della giustizia promossa dal primo ministro, proponendo di sospenderne l’attuazione. L’annuncio del licenziamento aveva però scatenato una reazione massiccia: per due giorni, il paese era stato attraversato da proteste di massa e persino uno sciopero generale, che aveva coinvolto numerosi settori, paralizzando il paese. Di fronte alla crescente pressione popolare, il governo israeliano aveva infine optato per una tregua, sospendendo la discussione sulla riforma fino all’estate, e il licenziamento di Gallant non era stato formalizzato.

Israel Katz, un leader esperto per la Difesa

La scelta di Netanyahu per il nuovo ministro della Difesa è ricaduta su Israel Katz, politico veterano e figura di spicco all’interno del governo israeliano. Katz ha alle spalle una lunga carriera, avendo ricoperto ruoli cruciali come ministro degli Esteri, delle Finanze e dell’Intelligence. La sua vasta esperienza gli conferisce una prospettiva solida e una conoscenza approfondita delle questioni di sicurezza e delle strategie militari.

Netanyahu ha descritto Katz come un leader dalle grandi capacità, dotato di “forza silenziosa e determinazione responsabile”. Secondo il primo ministro, queste qualità sono essenziali per il ruolo strategico che Katz si appresta a ricoprire, considerando anche la complessità del contesto attuale.

Un possibile rimpasto di governo

La sostituzione di Gallant potrebbe rappresentare solo l’inizio di un rimpasto più ampio. Netanyahu ha infatti offerto a Gideon Sa’ar la posizione di ministro degli Esteri, rimescolando così ulteriormente la squadra di governo per affrontare le nuove sfide. Questo cambio di ruoli appare come una mossa studiata per rafforzare l’efficacia dell’esecutivo e affrontare con rinnovata energia le complessità che Israele si trova ad affrontare, sia a livello interno che internazionale.

La reazione di Yoav Gallant

Nel frattempo, Yoav Gallant ha pubblicato un messaggio su X in cui ha ribadito il suo impegno incrollabile per il Paese, affermando che “la sicurezza dello Stato di Israele è stata e sarà sempre la missione della mia vita“, a questo punto, indipendentemente dal ruolo che riveste.