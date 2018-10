Tex Willer World: il sogno di Giorgio Bonelli potrebbe diventare realtà

Tex Willer, il mitico ranger, nato dalla fantasia di Gianluigi e Sergio Bonelli, festeggia in questi giorni i suoi 70 anni, grazie a una mostra a Milano e una serie di progetti in cantiere, che guarda già al futuro.

Uno di questi progetti è il “Tex Willer World” e sarà il parco tematico, dedicato al grande eroi dei fumetti. L’idea nata dal fratello Giorgio Bonelli, consta di un’area di circa 23 ettari situata nei pressi di Montegrotto Terme, in provincia di Padova. La splendida cornice dei Colli Euganei dovrebbe diventare il luogo prescelto per una una ricostruzione filologica dei vecchi villaggi western attraversati dal cowboy. Si tratta di strutture interamente realizzate in legno, immersi in una cornice evocativa che ricorda i luoghi della Navajo Nation, in perfetta sintonia con il contesto naturalistico del luogo.

Accanto alla fedele ricostruzione del villaggio, della riserva Navajo, delle case di El Morsico e Kit Carson, il Tex Willer World dovrebbe rappresentare un piccolo Far West, alle porte di Padova.

Qui sorgeranno il campo dei pionieri, il Teatro Mefisto, la Grande Cascata e tanti altri luoghi che sono diventati anch’essi un’icona del mondo colorato e avventuroso di Tex. Previsti anche un campo da paintball, uno per l’allenamento militare e altri spazi adibiti ai cavalli, alle escursioni e un fiume per i giri in canoa.

L’ambizioso progetto del Tex Willer World, ancora in fase di elaborazione, prevede un investimento che si aggira intorno ai 20 milioni di euro, tra sponsor e partner vari, mentre è in corso d’opera la richiesta per le relative autorizzazioni.

Non sappiamo ancora se il sogno di Giorgio Bonelli vedrà la luce, ma sappiamo che Tex Willer World è il risultato finale di una serie di progetti molto innovativi con i quali la casa editrice, punta al futuro e ai più giovani, ai quali far conoscere le avventure e la storia di questo grande mito del fumetto contemporaneo.

Tra i progetti futuri, una nuova serie a fumetti dedicata all’eroe bonelliano, quando era ancora un fuorilegge e una per la Tv, che racconterà le avventure di un cowboy fuori dagli schemi, ma sempre dalla parte dell’identità.

Fausto Bisantis