Attualmente, più ci si avvicina all’elezioni più i sondaggi tendono ad essere accurati. Secondo il Washington Post-Schar School nessuno dei due canditati ha un vantaggio statisticamente significativo. Tra gli elettori probabili Kamala Harris è in vantaggio in Georgia con il 51%; in Michigan con il 49%; in Pennsylvania sempre con il 49%; in Wisconsin con il 50%. Donald Trump, invece, è in testa in Arizona con 49% e in North Carolina con il 50%. Si trovano in parità con il 48% in Nevada, contando un margine di errore tra il 3.9 e il 5%.

Importanza dei sondaggi

Come fotografia del momento, i sondaggi sono estremamente importanti e possono essere influenzati costantemente e ovviamente gli aggiornamenti recenti sono fondamentali per capire come potrebbero evolvere le dinamiche delle campagne.