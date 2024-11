Milano, da sempre città simbolo di apertura culturale e libertà d’espressione, vive oggi un momento di forte tensione simbolica. Recentemente, una serie di episodi di vandalismo ha colpito due opere murali di grande valore sociale e storico, destinate a richiamare l’attenzione su temi cruciali come la memoria della Shoah e la lotta per i diritti umani. Infatti, sono stati vandalizzati i murales di Ahoo Daryaei e Liliana Segre con Sami Modiano.

La cancellazione del murale dedicato a Liliana Segre e Sami Modiano

Il primo atto di questa controversia si è verificato quando, in circostanze ancora da chiarire, sono stati cancellati dal murale di aleXsandro Palombo i volti e le stelle di David dedicati a Liliana Segre e Sami Modiano, sopravvissuti ai campi di concentramento e instancabili testimoni della Shoah. L’autore del murale, profondamente indignato, ha denunciato l’atto di vandalismo. Questo murale, situato in una delle zone più frequentate di Milano, non era soltanto un’opera artistica ma un simbolo vivo della memoria storica, una risposta visiva e potente alla crescente onda di antisemitismo e negazionismo.

Palombo, noto per la sua arte provocatoria e satirica, ha scelto di rappresentare le storie di Segre e Modiano attraverso simboli evocativi, come la stella di David, che ha lo scopo di ricordare l’orrore dell’Olocausto e di mantenere viva la memoria delle vittime. La cancellazione di questi simboli ha colpito profondamente la comunità milanese e ha riacceso il dibattito pubblico sull’importanza di proteggere e rispettare le testimonianze della memoria storica.







L’artista ha espresso pubblicamente il suo sconcerto e dolore per l’atto vandalico. In una sua dichiarazione, Palombo ha sottolineato come la cancellazione dei volti e delle stelle di David non sia solo un danno artistico ma rappresenti un’offesa alla memoria e ai valori democratici della società. “Cancellare quei volti è come cancellare la storia”, ha affermato, sottolineando come atti di questo tipo riflettano un profondo problema culturale che va oltre il vandalismo.

Il murale di Ahoo Daryaei e la lotta per i diritti delle donne in Iran

A pochi giorni di distanza da questo atto vandalico, un altro murale è stato preso di mira a Milano: quello dedicato ad Ahoo Daryaei, attivista e artista iraniana nota per la sua lotta contro la repressione del regime di Teheran. La Daryaei, che in Iran è divenuta un simbolo di coraggio e resistenza, ha sfidato le leggi rigide del suo paese compiendo un gesto radicale e rischioso: camminare in pubblico a Teheran indossando soltanto la biancheria intima. Con il suo gesto, Daryaei ha voluto rivendicare il diritto delle donne iraniane di essere libere nel proprio corpo e nella propria espressione, sfidando apertamente il regime.

Il murale dedicato a Daryaei, situato nei pressi del Consolato dell’Iran a Milano, ha un impatto visivo molto forte: l’immagine della giovane attivista, caratterizzata da una posa che incarna forza e determinazione, è accompagnata dalla scritta “freedom”. Il messaggio è chiaro: solidarietà verso le donne iraniane che quotidianamente rischiano la propria vita per affermare i diritti più basilari. La cancellazione di questo murale, avvenuta anch’essa in circostanze ignote, ha suscitato grande sdegno tra la popolazione e ha riacceso il dibattito sul rispetto delle opere pubbliche dedicate alla libertà di espressione e alla difesa dei diritti umani.

L’impatto simbolico e politico dei murales come forma di resistenza

In questo scenario, diventa evidente come i murales siano più di semplici decorazioni urbane: rappresentano una forma d’arte collettiva che veicola messaggi forti e di grande impatto sociale. Milano, che ospita una ricca tradizione di arte urbana e di interventi murali, ha accolto queste opere come una testimonianza della sua vocazione alla libertà d’espressione e alla difesa dei diritti umani. Tuttavia, i recenti episodi di vandalismo hanno dimostrato quanto questi messaggi siano ancora considerati scomodi e provocatori da alcune frange della società.

I murales dedicati a Segre, Modiano e Daryaei non sono solo testimonianze visive, ma vere e proprie opere di resistenza culturale. Essi rappresentano la memoria di chi ha sofferto e il coraggio di chi lotta ancora oggi contro l’oppressione. Rimuovere o danneggiare questi simboli significa non solo mancare di rispetto agli artisti e ai soggetti rappresentati, ma anche mettere in discussione i valori su cui si fonda una società civile.

La scelta di posizionare il murale di Daryaei nei pressi del Consolato dell’Iran è stata tutt’altro che casuale. Si tratta di una collocazione strategica, volta a sottolineare la vicinanza del popolo italiano alla lotta delle donne iraniane e la condanna del regime. Questo atto artistico rappresenta una forma di pressione morale e politica, esprimendo solidarietà internazionale nei confronti di un popolo oppresso. Tuttavia, la reazione di certi gruppi dimostra come questi messaggi possano suscitare reazioni di intolleranza e opposizione.

La tutela delle opere pubbliche e la libertà d’espressione

La rimozione dei murales di Segre, Modiano e Daryaei ha acceso un dibattito fondamentale sulla tutela delle opere pubbliche e sul valore della libertà di espressione nell’arte urbana. Molti cittadini e rappresentanti delle istituzioni si sono mobilitati, chiedendo che vengano adottate misure concrete per proteggere le opere murali che veicolano messaggi di interesse pubblico. La proposta avanzata da alcuni rappresentanti culturali è quella di incrementare la sorveglianza e implementare sistemi di monitoraggio nelle aree dove sono presenti opere di questo tipo, affinché atti vandalici simili possano essere prevenuti e puniti.

Inoltre, si è discusso della necessità di sensibilizzare la popolazione sull’importanza del rispetto delle opere pubbliche, soprattutto quando queste sono realizzate con l’intento di promuovere valori condivisi. Milano, con la sua storia di città aperta e multiculturale, è stata scelta come cornice ideale per accogliere tali messaggi, ma gli episodi di vandalismo hanno dimostrato che anche le comunità più progressiste non sono immuni a reazioni di rifiuto verso certe tematiche.

Il futuro della memoria collettiva e della resistenza culturale

I murales dedicati a Liliana Segre, Sami Modiano e Ahoo Daryaei rappresentano la resilienza della memoria collettiva e l’importanza di continuare a lottare per i diritti umani. Questi atti di vandalismo non sono semplici episodi di danno materiale, ma rivelano quanto la memoria e i diritti umani siano ancora obiettivi da difendere. La loro rimozione mette in luce la necessità di proteggere e promuovere spazi di riflessione culturale, non solo in Italia ma in tutto il mondo.

Patricia Iori