Il 20 novembre di ogni anno, l’UNICEF celebra il World Children’s Day, una giornata mondiale che rappresenta un’importante occasione di riflessione e mobilitazione per i diritti dei bambini e degli adolescenti. Questa giornata, che coinvolge milioni di giovani attivisti e sostenitori in tutto il mondo, è tanto un appello quanto un’opportunità di azione, volta a sensibilizzare l’opinione pubblica sulle problematiche che i più giovani affrontano quotidianamente.

L’importanza della data: la Convenzione sui diritti dell’infanzia

La scelta del 20 novembre non è casuale. In questa data, nel 1989, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite adottò la Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, un trattato fondamentale che ha segnato un punto di svolta nella protezione dei diritti umani a livello globale. La Convenzione stabilisce che ogni bambino ha diritto a vivere in un ambiente che favorisca il suo sviluppo fisico, mentale, emotivo e sociale. Ma oltre alla protezione, essa garantisce anche l’accesso a opportunità educative, sanitarie e culturali. Questo trattato è il più ratificato nella storia dei diritti umani, con 196 Paesi che lo hanno sottoscritto, un dato che sottolinea l’universalità e l’importanza della causa.

Tuttavia, nonostante l’adozione della Convenzione, le sfide che riguardano l’infanzia e l’adolescenza sono ancora numerose. Ogni giorno, milioni di bambini in tutto il mondo vivono situazioni di povertà, violenza, discriminazione e sfruttamento. Il World Children’s Day, dunque, non è solo una celebrazione, ma anche un invito a non abbassare mai la guardia di fronte alle disuguaglianze che colpiscono le giovani generazioni.

Una giornata dedicata all’azione dei bambini

Il World Children’s Day si distingue per un aspetto particolare: non è solo un evento che riguarda gli adulti, ma una giornata che vede protagonisti i bambini stessi. In molte parti del mondo, i bambini prendono parte attivamente all’organizzazione e alla realizzazione di eventi, marce e iniziative locali per promuovere i loro diritti e sensibilizzare le persone su temi cruciali come l’istruzione, la salute e la protezione. Si tratta di un’espressione di empowerment che consente ai più giovani di alzare la voce e contribuire concretamente alla causa, dimostrando come anche i più piccoli possano essere agenti di cambiamento.







L’iniziativa è un’occasione unica per coinvolgere i bambini nelle discussioni sui temi che li riguardano da vicino, per far sì che siano ascoltati e per rendere la loro voce un fattore determinante nel disegno di politiche che li riguardano. In molte scuole, ad esempio, vengono organizzati dibattiti, laboratori e attività didattiche per stimolare la consapevolezza dei giovani sui temi della Convenzione, facendo in modo che comprendano e riconoscano i diritti che spettano loro e a tutti gli altri bambini del mondo.

I temi al centro della giornata

Ogni anno, il World Children’s Day si concentra su un tema specifico, che diventa il filo conduttore delle attività organizzate. Nel 2023, ad esempio, il tema scelto è stato “Investire nei bambini”, con l’obiettivo di richiamare l’attenzione sulla necessità di destinare risorse significative al benessere delle nuove generazioni. Gli investimenti in educazione, sanità e protezione sociale sono fondamentali per garantire che ogni bambino possa crescere in un ambiente sicuro, accogliente e stimolante.

Un altro tema frequentemente trattato in queste giornate è quello della disuguaglianza. Sebbene la Convenzione sui diritti dell’infanzia abbia cercato di ridurre le disparità, in molte aree del mondo persistono enormi disuguaglianze che colpiscono i bambini. Questi disagi riguardano principalmente l’accesso all’istruzione, alla salute e alla sicurezza alimentare. La pandemia di COVID-19 ha aggravato ulteriormente queste problematiche, con milioni di bambini che hanno visto i loro diritti fondamentali violati.

Il ruolo cruciale dell’UNICEF

L’UNICEF, come agenzia delle Nazioni Unite per l’infanzia, svolge un ruolo fondamentale nel garantire che i diritti dei bambini siano rispettati e protetti. Durante il World Children’s Day, l’UNICEF non solo promuove eventi e attività in tutto il mondo, ma utilizza anche il suo potere di advocacy per sensibilizzare i governi e la comunità internazionale sulle questioni urgenti che riguardano l’infanzia. L’obiettivo è quello di sollecitare azioni concrete che possano migliorare le condizioni di vita dei bambini, attraverso politiche più inclusive e la promozione di risorse destinate ai servizi pubblici.

Inoltre, l’UNICEF si impegna a portare avanti progetti in tutto il mondo che mirano a ridurre le disuguaglianze e a garantire che ogni bambino, ovunque si trovi, possa godere dei diritti che gli spettano. Le sue iniziative vanno dall’assistenza sanitaria in situazioni di emergenza alla costruzione di scuole in aree vulnerabili, dall’offerta di supporto psicologico ai bambini che hanno vissuto traumi, alla promozione di campagne di sensibilizzazione sulle pratiche di protezione infantile.

Concludere il cerchio: un impegno che non ha fine

Il World Children’s Day è un’occasione importante per ricordare quanto resti ancora da fare per garantire un futuro più giusto e sicuro per tutti i bambini. Ogni anno, l’UNICEF richiama l’attenzione sul fatto che il lavoro non è mai finito e che solo con un impegno costante da parte di tutti – istituzioni, individui, organizzazioni – è possibile fare progressi significativi. In fin dei conti, la Convenzione sui diritti dell’infanzia non è solo un documento, ma un faro che guida le politiche globali per il benessere delle nuove generazioni.

Il messaggio che arriva dal World Children’s Day è chiaro: ogni bambino ha diritto di essere ascoltato, rispettato e protetto. Ma non basta il riconoscimento dei diritti: è fondamentale che la comunità internazionale lavori insieme per attuare questi diritti in ogni angolo del mondo. Solo così si potrà garantire che le nuove generazioni crescano in un mondo migliore e più equo.

Vincenzo Ciervo