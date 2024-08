Ultimamente, si sta parlando di crisi del settore lattiero-caseario, pilastro dell’agricoltura europea e fonte essenziale di prodotti alimentari. Un recente studio del Parlamento europeo ha evidenziato due delle principali minacce che incombono su questa industria cruciale: il cambiamento climatico e la crescente difficoltà nel reperire manodopera adeguata. Questi due fattori, se non affrontati con urgenza e determinazione, potrebbero portare a una crisi di dimensioni rilevanti, con ripercussioni non solo sull’economia, ma anche sulla sicurezza alimentare del continente. Infatti, le stime indicano che la produzione di latte calerà dello 0,2% ogni anno fino al 2035.

Impatto del cambiamento climatico

Il cambiamento climatico è una delle preoccupazioni più gravi per il futuro del settore lattiero-caseario. Gli effetti di questo fenomeno sono già visibili e si manifestano in modi che minacciano direttamente la produzione di latte. Tra i principali impatti si riscontrano le variazioni nelle temperature medie, la maggiore frequenza di eventi meteorologici estremi e la crescente incidenza di periodi di siccità.

Le alte temperature, in particolare, influiscono negativamente sulla salute e sul benessere degli animali da latte. Le mucche, essendo animali sensibili al calore, vedono ridursi la loro produttività in condizioni di stress termico. Questo porta a una diminuzione della produzione di latte, a cui si aggiunge una ridotta qualità del prodotto stesso, dovuta a una variazione nella composizione dei nutrienti del latte.

Inoltre, la disponibilità di foraggi di alta qualità, indispensabili per l’alimentazione delle mucche, è fortemente influenzata dal cambiamento climatico. Le colture foraggere, come l’erba medica e il mais, risentono della ridotta disponibilità di acqua e delle temperature elevate, compromettendo la capacità degli allevatori di fornire un’alimentazione adeguata al bestiame. Questo non solo diminuisce la produttività, ma aumenta anche i costi di produzione, poiché gli allevatori devono fare ricorso a fonti di alimentazione alternative, spesso più costose.







Un altro aspetto preoccupante è rappresentato dall’aumento delle malattie tra gli animali, correlato al cambiamento delle condizioni climatiche. Le temperature più calde e gli inverni meno rigidi favoriscono la proliferazione di parassiti e malattie che possono colpire il bestiame, riducendo ulteriormente la produttività e incrementando i costi legati alla gestione sanitaria degli animali.

La carenza di manodopera: una sfida strutturale

Parallelamente alle sfide climatiche, il settore lattiero-caseario europeo si trova ad affrontare una grave carenza di manodopera. Questo problema non è nuovo, ma si è aggravato negli ultimi anni a causa di diversi fattori strutturali ed economici.

La natura del lavoro nel settore lattiero-caseario è particolarmente impegnativa. Le lunghe ore di lavoro, le condizioni fisiche spesso difficili e la necessità di una presenza costante rendono questo lavoro poco attraente per le nuove generazioni. A ciò si aggiunge una crescente disaffezione verso il lavoro agricolo in generale, dovuta anche alla percezione di scarse opportunità di carriera e di basso reddito.

L’invecchiamento della popolazione rurale rappresenta un ulteriore elemento di criticità. Molti dei lavoratori attuali sono in età avanzata e si avvicinano alla pensione, mentre il ricambio generazionale è insufficiente. I giovani, infatti, tendono a orientarsi verso altri settori, ritenuti più promettenti e meno faticosi.

Il problema della mancanza di manodopera è aggravato anche dalla crescente difficoltà di attrarre lavoratori stranieri, che per anni hanno rappresentato una quota significativa della forza lavoro nel settore. Le recenti politiche migratorie più restrittive e le incertezze legate alla situazione politica internazionale hanno ridotto il flusso di lavoratori migranti, rendendo ancora più complessa la gestione delle aziende lattiero-casearie.

Conseguenze economiche e sociali

Le difficoltà del settore lattiero-caseario non si limitano agli aspetti produttivi, ma hanno ripercussioni significative sull’economia e sulla società. Il settore lattiero-caseario non solo rappresenta una fonte di reddito per milioni di agricoltori, ma è anche un elemento chiave dell’industria alimentare europea. Le difficoltà nel settore potrebbero portare a una diminuzione della disponibilità di prodotti lattiero-caseari, con conseguente aumento dei prezzi al consumo e riduzione della competitività delle aziende europee sul mercato globale.

Inoltre, la riduzione della produzione di latte potrebbe avere conseguenze dirette sull’occupazione nelle aree rurali, dove il settore lattiero-caseario rappresenta spesso una delle principali fonti di lavoro. La chiusura di aziende agricole e la diminuzione della produzione potrebbero accentuare il fenomeno dello spopolamento delle campagne, con ripercussioni negative sull’intero tessuto sociale delle aree rurali.

La crisi del settore lattiero-caseario potrebbe anche avere implicazioni ambientali. La riduzione del numero di aziende agricole e la diminuzione della produzione di latte potrebbero portare a un incremento dell’abbandono delle terre agricole, con conseguenze negative sulla gestione del territorio e sulla conservazione della biodiversità.

Strategie di adattamento e mitigazione

Di fronte a queste sfide, è indispensabile sviluppare strategie efficaci di adattamento e mitigazione. In primo luogo, è necessario investire in ricerca e innovazione per sviluppare nuove tecnologie e pratiche agricole che permettano di ridurre l’impatto del cambiamento climatico sulla produzione lattiero-casearia. Questo potrebbe includere lo sviluppo di nuove varietà di foraggi più resistenti alle condizioni climatiche avverse, l’introduzione di sistemi di allevamento più efficienti e sostenibili e l’adozione di tecnologie di precisione per ottimizzare l’uso delle risorse.

Un altro elemento chiave è rappresentato dalla formazione e dall’educazione. È fondamentale promuovere una maggiore consapevolezza tra gli allevatori riguardo alle sfide climatiche e fornire loro gli strumenti necessari per adattarsi a queste nuove condizioni. Allo stesso tempo, è importante lavorare per rendere il settore lattiero-caseario più attrattivo per le nuove generazioni, attraverso politiche che favoriscano il ricambio generazionale e migliorino le condizioni di lavoro.

Per affrontare la carenza di manodopera, potrebbero essere necessarie politiche più incisive volte a incentivare l’ingresso di nuovi lavoratori nel settore. Questo potrebbe includere sia misure per attrarre giovani e lavoratori locali, sia politiche migratorie più flessibili che facilitino l’ingresso di lavoratori stranieri qualificati.

Ruolo delle Istituzioni Europee

Le istituzioni europee hanno un ruolo cruciale nel sostenere il settore lattiero-caseario in questa fase di transizione. Il Parlamento europeo, attraverso il suo studio, ha lanciato un segnale chiaro: è necessario un impegno comune per affrontare le sfide del cambiamento climatico e della carenza di manodopera. Questo richiede un coordinamento a livello europeo, con politiche agricole che tengano conto delle specificità del settore e che siano in grado di fornire il supporto necessario agli agricoltori.

Le politiche di sostegno finanziario, come la Politica Agricola Comune (PAC), devono essere adattate per rispondere alle nuove esigenze del settore lattiero-caseario. È essenziale che le risorse destinate all’agricoltura siano utilizzate in modo efficace per sostenere le aziende agricole nella transizione verso modelli di produzione più sostenibili e resilienti.

Conclusioni

Il settore lattiero-caseario europeo si trova a un bivio. Le sfide poste dal cambiamento climatico e dalla carenza di manodopera sono immense, ma non insormontabili. Con un approccio coordinato e un impegno congiunto di agricoltori, istituzioni e comunità locali, è possibile affrontare queste difficoltà e garantire un futuro sostenibile per il settore. Tuttavia, è necessario agire con urgenza, poiché il tempo a disposizione per invertire la rotta è limitato.

Patricia Iori