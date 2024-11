Andrea Umbrello

Direttore Editoriale di Ultima Voce

Netanyahu nomina Yechiel Leiter come ambasciatore in USA, Un passo che consolida l’allineamento con le posizioni più radicali della destra e del movimento dei coloni. Leiter, noto per il suo sostegno all’annessione della Cisgiordania, porta con sé un passato di attivismo radicale e una visione politica che potrebbe complicare ulteriormente gli equilibri diplomatici internazionali.

In seguito alle recenti trasformazioni del panorama politico israeliano e nelle dinamiche del conflitto israelo-palestinese, la nomina di Yechiel Leiter come ambasciatore israeliano negli Stati Uniti sta provocando forti reazioni negative a livello globale. Leiter è una figura di spicco della destra israeliana, noto per le sue posizioni radicali a favore dell’annessione della Cisgiordania e per il suo impegno in gruppi e movimenti che spingono per una visione espansionista della politica israeliana. La sua nomina segnala un ulteriore spostamento verso una politica interna e estera di Israele sempre più allineata con i coloni israeliani e con le posizioni della destra radicale.

Yechiel Leiter: un nome divisivo alla guida dell’ambasciata USA

Yechiel Leiter non è certo un volto nuovo nella politica israeliana. Nativo di Gerusalemme, Leiter ha dedicato gran parte della sua vita alla promozione delle idee legate alla Lega di Difesa Ebraica e al pensiero di Meir Kahane, il fondatore di un movimento che spingeva per l’espulsione dei palestinesi e la creazione di un grande stato ebraico. Nonostante il suo impegno a lungo nella destra israeliana, la sua figura ha acquisito nuova visibilità negli ultimi anni grazie alla sua affiliazione al Kohelet Forum, un think tank che promuove politiche ultra-nazionaliste e conservatrici.

Leiter ha anche avuto un ruolo di rilievo nell’opposizione agli accordi di Oslo degli anni ’90, dichiarandosi contrario a qualsiasi compromesso con i palestinesi. La sua visione politica è ben chiara: considera la Cisgiordania come parte integrante di Israele e, in linea con alcuni settori del governo, sostiene l’annessione della Cisgiordania in quanto territorio storico e religioso per gli ebrei.

Nel 2020, ha pubblicato un articolo che metteva in evidenza l’importanza per Israele di adottare una linea dura nei confronti della Palestina e di portare avanti un progetto di annessione delle terre occupate. La sua carriera è segnata anche da una posizione intransigente nei confronti dell’Autorità Palestinese, considerata un ostacolo alla pace. Leiter ha spesso sostenuto l’idea che l’Autorità debba essere smantellata, anche se questo avrebbe potuto portare a un’escalation di violenza e instabilità, soprattutto in Cisgiordania.

La nomina a ambasciatore negli Stati Uniti: un passo strategico

La nomina di Leiter come ambasciatore in Washington rappresenta una mossa strategica da parte di Benjamin Netanyahu, che intende consolidare il legame con i settori più estremisti della società israeliana e con la destra americana, in particolare con la futura amministrazione Trump. Leiter, infatti, è conosciuto per il suo fermo supporto a Trump e alla sua politica di supporto incondizionato a Israele. La sua presenza a Washington segna un ritorno di Israele a una politica estera più aggressiva e allineata con le forze conservatrici globali.

Il ruolo dell’ambasciatore, in un momento tanto delicato, appare come un atto di sfida verso gli sforzi di mediazione internazionale, soprattutto in merito alle relazioni israelo-palestinesi. La mossa di Netanyahu non è un semplice cambio di rappresentante diplomatico, ma un chiaro messaggio sulla direzione futura della politica di Israele.

Implicazioni politiche: una sfida alla diplomazia internazionale

La nomina di Yechiel Leiter a ambasciatore potrebbe avere significative ripercussioni sulle relazioni diplomatiche tra Israele e gli altri paesi, in particolare con quelli arabi e con gli Stati Uniti stessi. Un aspetto cruciale della sua nomina è il suo sostegno all’annessione della Cisgiordania e la sua posizione nei confronti della questione palestinese, che potrebbe compromettere qualsiasi tentativo di mediazione o accordo di pace.

La nomina di un personaggio così legato alla destra radicale, in un momento di delicata normalizzazione con l’Arabia Saudita, rischia di compromettere la posizione negoziale di Israele. L’influenza degli Stati Uniti su questa dinamica potrebbe essere determinante, ma la crescente radicalizzazione del governo israeliano rappresenta un serio ostacolo alla realizzazione di un accordo che includa la Cisgiordania.

Inoltre, la politica di annessione e l’atteggiamento aggressivo nei confronti dei palestinesi potrebbero provocare una risposta dura da parte delle organizzazioni internazionali, tra cui le Nazioni Unite e l’Unione Europea. Le sanzioni o le azioni diplomatiche potrebbero essere potenziate, ma la nomina di Leiter evidenzia la determinazione di Netanyahu a proseguire sulla via della militarizzazione e della sovranità israeliana sui territori occupati.

La reazione degli attivisti e delle organizzazioni per la pace

La nomina di Leiter è stata prontamente criticata da molti attivisti e organizzazioni per la pace, tra cui Americans for Peace Now, un’organizzazione non-profit che promuove una soluzione politica al conflitto israelo-palestinese. Il CEO di Peace Now, Hadar Susskind, ha definito questa nomina un segno della crescente radicalizzazione del governo israeliano. Secondo Susskind, la nomina di Leiter è una mossa che segna un allontanamento dalle possibili soluzioni diplomatiche e una spinta verso un’espansione territoriale che potrebbe avere effetti devastanti sulle già fragili dinamiche politiche in Medio Oriente.

Il futuro della politica israeliana e il ruolo degli Stati Uniti

La nomina di Yechiel Leiter come ambasciatore negli Stati Uniti è un passo significativo verso una politica israeliana sempre più orientata verso l’annessione della Cisgiordania e la marginalizzazione dei palestinesi. Con il sostegno di figure come Leiter, Netanyahu sta tentando di consolidare il potere interno e di rafforzare i legami con i settori della destra, sia israeliana che americana. La comunità internazionale dovrà prepararsi ad affrontare un Israele più determinato a perseguire la sua linea dura, mentre il ruolo degli Stati Uniti, sotto la nuova presidenza di Donald Trump, sarà cruciale nel determinare le dinamiche future della diplomazia in Medio Oriente.