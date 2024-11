Philip Morris Italia e il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste hanno recentemente sottoscritto un ambizioso accordo pluriennale che ridefinisce gli standard di competitività e sostenibilità per l’intera filiera tabacchicola italiana. L’intesa, che si estende fino al biennio commerciale 2033-2034, prevede un impegno finanziario di rilievo, con investimenti complessivi fino a 1 miliardo di euro, destinati a trasformare il settore sotto il profilo produttivo, economico e ambientale.

Un accordo strategico per la competitività e la sostenibilità

Al centro del nuovo accordo vi è l’obiettivo di rendere la filiera tabacchicola italiana un modello di riferimento per innovazione e sostenibilità. L’intesa conferma il ruolo di Philip Morris Italia come uno dei principali attori privati impegnati nel supporto al comparto agricolo nazionale, ponendo particolare enfasi sulla competitività delle imprese agricole e sulla loro capacità di adattarsi alle sfide del mercato globale.

La filiera tabacchicola italiana, composta da circa 25.000 lavoratori diretti e indiretti, rappresenta un pilastro dell’economia agricola del Paese, con un valore aggiunto che va ben oltre la semplice produzione di tabacco. Questo settore, infatti, contribuisce a mantenere viva l’identità rurale di molti territori, favorendo l’occupazione e il presidio del territorio in aree spesso caratterizzate da una fragile tenuta economica e sociale.

Un impegno per il territorio e i lavoratori

Il nuovo piano di investimenti, che si articola in diverse fasi, mira non solo a sostenere gli agricoltori ma anche a favorire una progressiva trasformazione della filiera verso un modello più resiliente e rispettoso dell’ambiente. Le risorse stanziate saranno utilizzate per garantire l’accesso a tecnologie avanzate, migliorare le infrastrutture produttive e favorire la formazione dei lavoratori. Questi interventi sono fondamentali per assicurare che la filiera italiana continui a essere competitiva sui mercati internazionali, preservando al contempo i livelli occupazionali e migliorando le condizioni di lavoro.

Un focus particolare sarà rivolto ai giovani agricoltori, attraverso programmi di formazione e incentivi per favorire il ricambio generazionale e l’introduzione di nuove competenze all’interno del settore. Questo aspetto è cruciale in un contesto in cui molte aziende agricole a conduzione familiare rischiano di non trovare un passaggio generazionale adeguato.

Sostenibilità: il cuore dell’intesa

Uno degli elementi chiave dell’accordo è rappresentato dall’impegno per la sostenibilità ambientale. La collaborazione tra Philip Morris Italia e il Ministero dell’Agricoltura punta a promuovere pratiche agricole più sostenibili, riducendo l’impatto ambientale della produzione di tabacco. Tra le iniziative previste vi sono l’adozione di tecniche di coltivazione a basso impatto, il miglioramento dell’efficienza energetica e la gestione sostenibile delle risorse idriche.







Inoltre, l’accordo mira a incentivare l’uso di materiali biodegradabili e il riciclo dei sottoprodotti agricoli, contribuendo così a ridurre i rifiuti e a favorire l’economia circolare. Tali misure non solo rispondono alle crescenti esigenze di tutela dell’ambiente, ma consentono anche di migliorare la reputazione del settore agli occhi dei consumatori, sempre più attenti alle tematiche di sostenibilità.

La trasformazione digitale come leva per il futuro

Un altro elemento distintivo del piano riguarda l’introduzione di strumenti digitali e tecnologici all’interno della filiera. Philip Morris Italia ha annunciato l’intenzione di collaborare con partner tecnologici per sviluppare soluzioni innovative in grado di ottimizzare la gestione delle coltivazioni e migliorare la tracciabilità dei prodotti.

Attraverso l’uso di sensori, piattaforme di monitoraggio e applicazioni basate sull’intelligenza artificiale, gli agricoltori potranno ottenere dati in tempo reale sulle condizioni dei terreni e delle colture, aumentando l’efficienza delle operazioni agricole e riducendo gli sprechi. La digitalizzazione rappresenta una sfida ma anche un’opportunità per il settore, aprendo la strada a un nuovo paradigma produttivo basato sull’innovazione e sulla condivisione di conoscenze.

Un modello per altre filiere agricole

L’accordo tra Philip Morris Italia e il Ministero dell’Agricoltura assume una rilevanza che va oltre il settore del tabacco, rappresentando un possibile modello di collaborazione tra pubblico e privato anche per altre filiere agricole. L’approccio integrato, che combina sostegno economico, innovazione tecnologica e attenzione alla sostenibilità, potrebbe essere replicato in altri comparti per rilanciare l’agricoltura italiana nel suo complesso.

Le sfide che il settore primario si trova ad affrontare, tra cambiamenti climatici, concorrenza internazionale e difficoltà economiche, richiedono infatti soluzioni sistemiche e interventi mirati in grado di garantire una crescita sostenibile e inclusiva.

Le dichiarazioni dei protagonisti

In occasione della firma dell’accordo, i rappresentanti di Philip Morris Italia e del Ministero dell’Agricoltura hanno sottolineato l’importanza di questa partnership per il futuro del settore. L’amministratore delegato di Philip Morris Italia ha evidenziato come l’azienda sia da tempo impegnata nel supporto alla filiera tabacchicola italiana, riconoscendone il valore strategico per il Paese.

Dal canto suo, il Ministro dell’Agricoltura ha espresso apprezzamento per l’impegno di Philip Morris Italia, definendolo un esempio virtuoso di collaborazione tra settore pubblico e privato.

Con questo accordo, Philip Morris Italia e il Ministero dell’Agricoltura tracciano una roadmap ambiziosa per il futuro della filiera tabacchicola italiana, che si candida a diventare un punto di riferimento a livello internazionale. Gli investimenti previsti, pari a 1 miliardo di euro, testimoniano la volontà di puntare su un settore che, nonostante le sfide, continua a offrire opportunità significative per il Paese.

L’iniziativa rappresenta non solo un sostegno concreto agli agricoltori italiani, ma anche un segnale importante per l’intero sistema agricolo nazionale, che deve affrontare le sfide di un mondo in rapido cambiamento.

Patricia Iori