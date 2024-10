Il 2024 è un anno pieno di cambiamenti nel settore del marketing. Le aziende stanno già orientando le loro strategie verso trend che hanno l’obiettivo di rafforzare il rapporto con i consumatori, utilizzando nuove tecnologie e rispondendo alle modifiche nei comportamenti d’acquisto. Ma quali sono le tendenze attuali sulle quali le aziende puntano maggiormente?

Le attività di analisi al centro delle strategie

Nel 2024, le aziende stanno puntando sempre più su strategie di marketing che siano supportate da solide attività analitiche. L’analisi di mercato (al riguardo gli esperti di CMI analizzano le differenze tra ricerche di mercato quantitative e qualitative ) e lo studio dei competitor basati sui Big Data sono diventati strumenti essenziali per elaborare strategie di marketing efficaci. Queste attività, infatti, forniscono informazioni cruciali che aiutano le aziende a comprendere meglio il proprio pubblico di riferimento e a identificare opportunità e minacce nel mercato.

La personalizzazione delle esperienze

L’attenzione sulla personalizzazione si sposta sempre più oltre la segmentazione del pubblico. Le aziende attualmente stanno cercando di creare esperienze uniche e su misura per ogni utente, proprio attraverso l’uso avanzato dei dati e dell’intelligenza artificiale. Si va al di là dell’invio di offerte speciali e si procede con la creazione di percorsi di acquisto che rispondono alle esigenze di ogni consumatore.

Le persone vogliono sempre sentirsi comprese e le aziende che riescono a proporre delle esperienze personalizzate avranno dei vantaggi importanti in termini di riscontro da parte dei consumatori, aspetti positivi che si riflettono proprio sull’immagine del brand.

Il marketing video interattivo

I video continuano ad essere uno dei formati più coinvolgenti, ma oggi il pubblico richiede interattività. Le aziende sfruttano delle tecnologie che permettono agli utenti di interagire con i contenuti multimediali, con la creazione di un’esperienza dinamica. Si passa dal semplice guardare al partecipare attivamente, ad esempio con la scelta di storie, di percorsi o addirittura acquistando direttamente dal video. Si può così migliorare il tasso di conversione, rafforzando il legame con il brand.

La sostenibilità e il marketing etico

Questo è un periodo molto particolare per il marketing legato alla sostenibilità . I consumatori, soprattutto per ciò che riguarda le nuove generazioni, richiedono delle azioni concrete da parte delle aziende. Non basta più dire di approvare una filosofia green, perché le imprese devono dimostrare un impegno reale nelle pratiche sostenibili. Questo vuol dire creare campagne che comunicano autenticità.

Le aziende che riescono ad integrare i valori etici nelle loro strategie di marketing attirano nuovi clienti e creano un vero e proprio rapporto di fiducia in grado di durare nel tempo.

L’importanza del marketing conversazionale

Inoltre, le community sono sempre più alla base delle strategie aziendali. Molte imprese stabiliscono come priorità la possibilità di creare uno spazio in cui i consumatori possono interagire tra di loro e con il brand. Il marketing conversazionale, in particolare, comprende l’utilizzo di chatbot, di assistenti vocali e le interazioni sui social, per fare in modo che le aziende abbiano conversazioni dirette con i clienti.

Diventa sempre più una necessità la comunicazione bidirezionale, perché le aziende che ascoltano e rispondono in tempo reale ai dubbi dei clienti sono destinate ad avere un ottimo successo nel lungo termine.

Il ruolo del social commerce

Il confine tra social media e shopping sta diminuendo sempre di più. Quest’anno il social commerce è una delle aree di maggiore crescita, con piattaforme come Instagram, Facebook e TikTok che presentano opzioni di acquisto dirette.

Le aziende decidono di investire nelle strategie che sfruttano l’influenza dei creatori di contenuti e delle community per stimolare le vendite. Gli utenti, in questo modo, possono visualizzare prodotti, leggere recensioni e acquistare, tutto senza mai lasciare l’applicazione. Si tratta di un’esperienza di acquisto nuova e intuitiva, che riduce gli ostacoli tra la scoperta e l’acquisto finale.