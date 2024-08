L’Udienza del Papa di oggi è stata particolarmente carica di significati. Papa Francesco ha deciso di sospendere la consueta catechesi per affrontare un tema di estrema rilevanza e attualità: il dramma dei migranti che attraversano mari e deserti in cerca di pace e sicurezza. Con parole forti e cariche di significato, il Pontefice ha richiamato l’attenzione sulla sofferenza di questi individui, spesso ignorata o volutamente celata dalla comunità internazionale.

La tragedia dei migranti nei mari e nei deserti

Il Papa ha iniziato il suo discorso evidenziando come, ogni giorno, migliaia di persone si trovino a dover attraversare mari e deserti, alla ricerca di una vita migliore. Questi due elementi naturali, mare e deserto, sono diventati simboli di speranza e disperazione per i migranti. Papa Francesco ha voluto sottolineare come le traversate in mare non riguardino solo il Mediterraneo, ma anche oceani, laghi e fiumi in diverse parti del mondo. Allo stesso modo, il deserto non è solo quello di sabbia e dune, ma comprende tutte quelle aree impervie e pericolose come foreste e giungle, dove i migranti affrontano solitudine e abbandono.

Le rotte migratorie e le morti silenziose

“Troppe persone“, ha affermato il Pontefice, “perdono la vita in queste traversate“. Ha voluto poi far luce su quelle rotte meno conosciute, che non ricevono l’attenzione dei media, ma che non per questo sono meno battute o meno pericolose. L’intento del Papa è chiaro: riportare al centro dell’attenzione globale il dramma quotidiano di questi migranti, affinché non cadano nell’indifferenza.

Il Mediterraneo, da simbolo di civiltà a cimitero

Il Papa, nel suo discorso, ha dedicato particolare attenzione al Mediterraneo, un mare che, nella sua visione, è emblematico della situazione attuale. Da sempre crocevia di popoli e culture, oggi il Mediterraneo è diventato un cimitero per molti migranti. “La tragedia è che molti di questi morti potevano essere salvati“, ha denunciato Papa Francesco. Il Pontefice ha poi criticato apertamente coloro che respingono sistematicamente i migranti, definendo tale comportamento, quando fatto con coscienza e responsabilità, un “peccato grave“. Ha poi richiamato le parole della Bibbia, che esortano a non opprimere lo straniero, l’orfano e la vedova, categorie di persone che Dio protegge in modo particolare.

Oltre al mare, anche il deserto è stato descritto dal Papa come un luogo di morte per molti migranti. Ha ricordato il tragico caso di Pato, una donna che, insieme a sua figlia, è morta di fame e sete nel deserto. Papa Francesco ha evidenziato l’ipocrisia della nostra epoca, che, nonostante i progressi tecnologici, permette che queste tragedie avvengano lontano dagli occhi del mondo. “Solo Dio vede e ascolta il grido di questi migranti“, ha detto il Pontefice, denunciando la crudeltà della nostra civiltà che, in molti casi, preferisce ignorare la sofferenza di questi individui.

Il significato biblico del mare e del deserto

Nella sua riflessione, Papa Francesco ha anche voluto sottolineare il valore simbolico e biblico del mare e del deserto. Questi luoghi sono stati scenari cruciali nella storia dell’esodo, la grande migrazione del popolo ebraico guidato da Mosè dall’Egitto alla Terra Promessa. Il mare e il deserto sono quindi simboli di sofferenza, paura e disperazione, ma anche di passaggio verso la liberazione e la realizzazione delle promesse divine. Il Pontefice ha voluto ricordare come Dio stesso abbia attraversato il mare e il deserto insieme al suo popolo, condividendo con esso il dolore e la speranza.

La responsabilità della comunità internazionale

Un aspetto centrale del discorso del Papa è stato l’invito alla comunità internazionale a prendere coscienza della propria responsabilità nei confronti dei migranti. Ha ribadito con forza che il problema delle migrazioni non si risolve con leggi più restrittive o con la militarizzazione delle frontiere, ma ampliando le vie di accesso sicure e regolari per i migranti. Il Pontefice ha poi esortato a una governance globale delle migrazioni, fondata sulla giustizia, la fratellanza e la solidarietà, e a combattere con determinazione la tratta di esseri umani, definendo i trafficanti “criminali senza pietà“.

Un appello alla solidarietà e alla preghiera

Papa Francesco ha voluto concludere il suo discorso lodando l’impegno di coloro che, come i “buoni samaritani“, si dedicano al soccorso e alla salvezza dei migranti. Ha descritto queste persone come simboli di un’umanità che resiste alla “cattiva cultura dell’indifferenza e dello scarto“. Ha poi rivolto un appello a tutti, invitando a contribuire alla causa dei migranti in qualsiasi modo possibile, a partire dalla preghiera. “Voi pregate per i migranti?” ha chiesto con insistenza il Pontefice, sollecitando un esame di coscienza collettivo sulla nostra responsabilità verso chi cerca rifugio e speranza.

La visione di un futuro di libertà e fraternità

Il Papa ha infine espresso il desiderio che mari e deserti non siano più cimiteri, ma spazi in cui Dio possa aprire strade di libertà e fraternità. Questo appello rappresenta un invito a costruire una società più giusta e accogliente, dove ogni essere umano possa trovare sicurezza e dignità. Le parole del Pontefice, forti e appassionate, ci ricordano l’importanza di non voltare le spalle a chi soffre e di impegnarci tutti, ciascuno secondo le proprie possibilità, per un mondo più umano e solidale.

