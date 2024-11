L’amministrazione Biden sta accelerando l’invio degli ultimi aiuti a Kiev, cercando di completare le consegne prima dell’ingresso di Trump alla Casa Bianca. Con le elezioni appena concluse, la strategia americana si trova a dover fare i conti con l’incertezza politica e le difficoltà logistiche, mentre le risorse destinate alla guerra in Ucraina potrebbero essere influenzate dai cambiamenti di leadership.

Con l’avvicinarsi della fine del mandato di Joe Biden, l’amministrazione statunitense si sta preparando a trasferire gli ultimi 6 miliardi di dollari destinati all’assistenza militare per l’Ucraina, con l’intenzione di completare le consegne prima che Donald Trump prenda il potere. Questo piano rappresenta l’ultima opportunità per sostenere l’Ucraina durante la guerra contro la Russia, mentre si profilano nuove sfide politiche e logistiche.

La corsa contro il tempo

Il piano di Biden è quello di inviare l’aiuto restante prima dell’insediamento del nuovo presidente, ma le difficoltà non mancano. Sebbene l’amministrazione desideri inviare armamenti in tempi brevi, il processo di produzione e spedizione richiede mesi. Le armi spedite ora potrebbero non arrivare fino a quando Trump non sarà già al potere, mettendo a rischio l’efficacia della spedizione. Con il rischio di un cambio drastico nella politica estera statunitense, le autorità temono che il presidente eletto decida di fermare l’invio di armamenti appena assume la carica.

Inoltre, un’altra difficoltà cruciale riguarda la disponibilità immediata degli armamenti: mentre il denaro stanziato dal Congresso è sufficiente per acquistare armi in produzione, la spedizione è vincolata alla produzione di nuove munizioni e equipaggiamenti. La quantità di materiale disponibile nelle riserve è limitata e non sufficiente per soddisfare l’intero piano. Mark Cancian, ex funzionario del Dipartimento della Difesa, ha spiegato che “si può inviare solo ciò che l’industria riesce a produrre ogni mese”, il che rende la pianificazione delle spedizioni complicata.

L’incertezza per il futuro

Il vero problema si pone quando si considera la possibilità che la nuova amministrazione Trump possa rivedere o addirittura interrompere l’assistenza a Kiev. Trump ha dichiarato più volte che, se eletto, negozierà la fine del conflitto in Ucraina e potrebbe utilizzare gli aiuti militari come leva per fare pressione sia su Mosca che su Kiev. Questo scenario solleva dubbi sulle tempistiche e sull’efficacia degli aiuti, che potrebbero essere inutilizzati a causa dei cambiamenti politici a Washington.

“Una volta che Trump prenderà la presidenza, sono certo che farà un grande spettacolo nel fermare gli aiuti”, ha affermato Jim Townsend, ex alto funzionario del Pentagono. Sebbene il Congresso, soprattutto tra i repubblicani, sostenga in gran parte l’invio di aiuti, la posizione di Trump appare più rigida e concentrata sul contenimento del conflitto.

Le difficoltà logistiche e la reazione europea

Le difficoltà logistiche sono un altro ostacolo significativo. Il processo per far arrivare gli aiuti a Kiev non è immediato, e la produzione di armamenti in quantità sufficienti per rifornire l’Ucraina richiede tempi più lunghi del previsto. Anche se Biden ha promesso di continuare a fornire l’assistenza, non è chiaro se i ritardi legati alla produzione e al trasporto degli armamenti potranno essere superati in tempo utile.

Allo stesso tempo, l’Europa si trova sotto pressione. I leader europei sono da tempo critici nei confronti della gestione americana del conflitto e delle sue implicazioni per la sicurezza internazionale. Molti di loro sostengono che, sebbene gli Stati Uniti siano stati i principali finanziatori e fornitori di armamenti, l’Europa deve assumersi una maggiore responsabilità nel sostegno all’Ucraina. La guerra ha messo in evidenza le carenze nella difesa europea, e l’incertezza su quanto sarà disposto a fare Trump potrebbe rappresentare una spinta per un maggiore impegno.

Fondi russi congelati e alleanze future

Un altro elemento interessante riguarda il destino dei fondi russi congelati. In risposta alle sanzioni economiche imposte alla Russia, gli Stati Uniti e i loro alleati hanno sequestrato miliardi di dollari in beni russi. Una parte di questi fondi potrebbe essere destinata alla ricostruzione dell’Ucraina. Con circa 48 miliardi di dollari congelati, una parte di essi è già stata destinata all’Ucraina, ma la futura disponibilità di tali fondi dipende dalle politiche che Trump adotterà, qualora vincesse le elezioni.

Il programma di aiuti finanziari ha suscitato anche preoccupazioni circa la trasparenza e la gestione di questi fondi. In un contesto politico instabile, con alleanze che potrebbero cambiare rapidamente, è difficile prevedere come le risorse verranno allocate e se l’amministrazione Trump continuerà su questa strada.

L’assistenza e il rischio di un’impasse

Seppure le previsioni politiche siano incerte, il supporto continuo all’Ucraina è stato un tema di discussione acceso negli Stati Uniti, soprattutto all’interno del Congresso. Mentre alcuni membri repubblicani spingono per un rallentamento del supporto, altri sostengono la necessità di un impegno costante, visto il continuo pericolo rappresentato dalla Russia. Roger Wicker, senatore del Mississippi, ha recentemente scritto una lettera chiedendo al presidente Biden di accelerare l’invio di armi e di preparare la produzione per evitare ulteriori rallentamenti.

Il dilemma principale resta legato alla capacità di anticipare l’impatto del cambio di governo e all’efficacia degli aiuti che potrebbero rimanere inutilizzati sotto una presidenza Trump. In un contesto di grande instabilità geopolitica, è chiaro che ogni passo dell’amministrazione Biden verrà valutato anche in vista della futura leadership, con la speranza che l’Ucraina non venga abbandonata proprio quando le sue necessità sono più urgenti.