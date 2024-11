Mio nonno ha smesso di andare a scuola in terza elementare, nel 1925, anno in cui la spesa pubblica per istruzione, ricerca, università, cultura non arrivava al 4 per cento; il mio bisnonno, bracciante, non poteva permettersi di sostenere l’educazione di mio nonno, che infatti cominciò a lavorare che non aveva nemmeno dieci anni. I primi anni, fuori dalla scuola, si arrangiava con metodi chapliniani: comprava a 4 soldi cinque fogli protocollo in cartoleria e poi li ridistribuiva davanti alla scuola a un soldo l’uno; oppure comprava delle matite, estraeva l’anima in grafite, la spezzava in vari frammenti e la applicava ai bastoncini di legno, in modo da ricavare tre quattro matite ogni matita, rivendeva anche queste pseudomatite davanti scuola. A dieci anni faceva il garzone da un calzolaio, a dodici era scappato da Sarno a Roma per lavorare sempre come calzolaio a bottega, continuerà per molti anni, finché dai quaranta ai sessanta della sua vita farà l’operaio.

Da anziano, quand’era in pensione, ebbe il tempo e l’intelligenza di insegnarmi a scrivere e leggere con un metodo tutto suo, prima che andassi a scuola. Si iscrisse a 70 anni alle scuole serali per prendere il diploma di quinta elementare per orgoglio, ma poi non lo prese perché non gli piacevano gli esami. Passò gli ultimi anni della sua vita a camminare, leggere, volere bene ai nipoti, e poco altro. Il suo scrittore preferito era Thomas Bernhard, soprattutto la trilogia dell’infanzia. Anche prima di morire ricordava quanto gli fosse mancato andare a scuola. Mio padre iniziò la scuola a quattro anni e mezzo. Lo presero in una pluriclasse, viveva in campagna in un paesino in mezzo agli Appennini sperduti, e pur di toglierlo da fame e strada lo presero a scuola con i più grandi. Mio nonno gli aveva insegnato a leggere e scrivere anche a lui prima che andasse a scuola, con un metodo tutto suo. Quando arrivò l’esame di seconda elementare, non glielo fecero fare perché era troppo piccolo. Mio nonno allora se lo riprese a casa, finché un maestro lo richiamò a scuola – era senza senso che stesse a casa con gli animali – e mio padre si tenne l’anticipo di un anno e mezzo fino alla maturità. Si iscrisse all’università, come studente lavoratore, e finì l’università nel 1971, l’anno in cui la spesa per istruzione, ricerca, università, cultura, è stato il massimo per tutti gli anni dell’unità nazionale: 19,1 per cento. Uno sguardo comparativo di lunghissima durata sulla spesa pubblica rivela che la percentuale per istruzione cultura ricerca università si muove tra il 3 e il 7 per cento dagli anni Trenta alla fine della guerra, sale dal 6 al 14 per cento dal 1946 al 1960, per mantenersi tra il 15 e il 20 per cento fino al 1975, e scende a un 8-10 per cento tra gli anni Ottanta e la fine degli anni Zero, da Berlusconi in poi. La scuola fascista non era solo autoritaria, era definanziata e malamente selettiva, si salvava chi per censo poteva accedere anche alla formazione famigliare e privata; la scuola repubblicana è stata una delle più grandi avanguardie politiche e educative, poteva rovesciare o poteva provare a rovesciare i rapporti di forza tra chi poteva permettersi di emanciparsi attraverso l’istruzione e chi no. Questo modello, che in genere definiamo gramsciano – investimento massivo dello stato, emancipazione collettiva, tronco comune lungo, canalizzazione ritardata, messa in discussione di una formazione che serva a fare e legittimare la distinzione in classi – oggi è chiaramente sotto attacco e invece è la cosa migliore che ci sia capitata in Italia.