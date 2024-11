L’ondata di maltempo in Liguria ha causato numerosi disagi in diverse località della regione. Le forti raffiche di vento, che hanno soffiato con particolare violenza durante la notte, hanno provocato danni materiali e costretto i vigili del fuoco ad effettuare numerosi interventi. Le zone maggiormente colpite sono state le province di La Spezia e Imperia, dove le raffiche hanno provocato la caduta di alberi e danneggiato veicoli parcheggiati. Tuttavia, nonostante i danni, non si sono registrati feriti, grazie anche alla tempestività degli interventi di soccorso.

Danni in Liguria: la situazione a La Spezia

In provincia di La Spezia, le raffiche di vento hanno creato una situazione di emergenza, soprattutto nelle prime ore della mattina. Numerosi alberi sono stati abbattuti dal vento intenso, mettendo a rischio l’incolumità pubblica. Fortunatamente, grazie alla rapida azione dei vigili del fuoco, non si sono registrati feriti. Gli interventi dei soccorritori sono stati determinanti per rimuovere gli ostacoli e ripristinare la viabilità nelle zone più colpite. Alcuni alberi sono caduti lungo le strade principali, bloccando temporaneamente il traffico, ma sono stati rimossi in breve tempo, evitando il peggio.

Nonostante l’intensità delle raffiche, le conseguenze sono state relativamente contenute. Le strutture cittadine hanno retto, e le situazioni di maggiore criticità sono state risolte in tempi brevi, evitando danni più gravi. L’allerta meteo emessa dalla Regione Liguria ha consentito di attivare i protocolli di sicurezza in tempo utile, riducendo al minimo il rischio per la popolazione.

Imperia: alberi sulle auto parcheggiate

Situazioni più gravi sono state registrate in provincia di Imperia, dove a Taggia e Vallecrosia, due alberi sono caduti su auto parcheggiate, danneggiandole in modo significativo. Fortunatamente, non erano presenti persone all’interno dei veicoli al momento dell’incidente, il che ha evitato danni alle persone. Tuttavia, l’impatto ha danneggiato gravemente le carrozzerie delle automobili, con conseguenti disagi per i proprietari che dovranno affrontare la riparazione dei veicoli.

Anche in questa zona, il lavoro dei vigili del fuoco è stato tempestivo e ha permesso di liberare rapidamente la strada, ripristinando la circolazione. Nonostante il danno materiale, la situazione non ha avuto gravi ripercussioni sull’ordine pubblico e non si sono registrati incidenti più gravi. I danni alle strutture pubbliche sono stati limitati, ma i vigili del fuoco e le autorità locali stanno monitorando con attenzione l’evolversi della situazione.

Le previsioni meteo: venti forti e mareggiata

Le condizioni meteo in Liguria continuano a essere instabili, con il vento che persiste anche nei giorni successivi. Secondo le previsioni fornite dall’Arpal (Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Liguria), un nuovo ingresso di ventilazione settentrionale è atteso da questa mattina. Questo porterà a venti forti, che potrebbero arrivare a intensità di burrasca, in particolare sulle zone costiere e nell’entroterra. I venti di libeccio corto e libeccio lungo contribuiranno inoltre a una mareggiata che si estenderà lungo la costa ligure, continuando almeno fino alla giornata di oggi.







La combinazione di vento intenso e mare mosso potrebbe causare ulteriori disagi nelle località marittime, con il rischio di danni alle strutture costiere e di difficoltà per la navigazione. In particolare, le raffiche di vento, unite alla sensazione di freddo dovuta alla bassa temperatura, sono destinate a rendere particolarmente difficile la situazione nelle aree dell’entroterra, dove la temperatura potrebbe scendere ulteriormente a causa dell’abbassamento dello zero termico. Le autorità sanitarie e di protezione civile hanno raccomandato cautela, in particolare per le persone più vulnerabili, come anziani e bambini.

Un bilancio provvisorio: danni materiali ma nessun ferito

Il bilancio complessivo del maltempo in Liguria, seppur gravato dai danni materiali causati dalla caduta di alberi e dalla forza del vento, resta positivo in termini di sicurezza pubblica. Nonostante la forza dei venti e i danni alle proprietà, le autorità locali e i vigili del fuoco sono riusciti a contenere la situazione e a prevenire incidenti gravi. L’intervento tempestivo dei soccorritori ha permesso di limitare al minimo le conseguenze delle raffiche di vento, ripristinando la normalità nelle zone più critiche.

Il maltempo in Liguria ha comunque messo in luce l’importanza di una continua vigilanza meteorologica e di un adeguato sistema di allerta per proteggere la popolazione da fenomeni atmosferici estremi. La Liguria, regione caratterizzata da una forte esposizione ai fenomeni atmosferici intensi, dovrà probabilmente continuare a fare i conti con situazioni simili nei prossimi anni, a causa dei cambiamenti climatici che stanno influenzando i modelli meteorologici globali.

I danni in Liguria sono stati comunque contenuti grazie all’efficace lavoro di soccorso e alla preparazione delle autorità locali. La protezione civile ha saputo rispondere prontamente alle emergenze, prevenendo incidenti più gravi. Tuttavia, la previsione di venti forti e mareggiata fa rimanere alta l’attenzione nelle prossime ore. La raccomandazione è di seguire le indicazioni delle autorità e di adottare tutte le precauzioni necessarie, specialmente per chi vive nelle aree costiere e in zone soggette a fenomeni atmosferici estremi.

Vincenzo Ciervo