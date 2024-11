La terza edizione de “La Toscana delle Donne”, rassegna della Regione Toscana dedicata alla sensibilizzazione contro la violenza di genere e alla promozione della parità, si arricchisce quest’anno di un’importante collaborazione con Lucca Comics & Games. Il festival, che avrà luogo a novembre, vedrà la partecipazione di tre celebri fumettiste italiane, Alice Milani, Rita Petruccioli e Margherita Tramutoli, pronte a esplorare con le loro opere il tema del “Viaggio”. Tra mostre, eventi dal vivo e iniziative culturali, questa edizione mira a trasmettere messaggi di inclusività e sensibilizzazione verso un pubblico sempre più ampio, unendo cultura e impegno sociale per un impatto duraturo. La presentazione del progetto del collettivo femminista toscano è avvenuta al Palazzo Ducale di Lucca lo scorso primo novembre. L’obiettivo è quello di inserire l’arte in un progetto per la sensibilizzazione contro la violenza sulle donne.

Una Collaborazione Inedita con Lucca Comics & Games

Quest’anno, il festival “La Toscana delle Donne” della Regione Toscana, dedicato alla sensibilizzazione contro la violenza sulle donne, si arricchisce con una nuova collaborazione artistica: Lucca Comics & Games contribuirà all’evento con una mostra esclusiva, in cui le fumettiste italiane Alice Milani, Rita Petruccioli e Margherita Tramutoli, conosciuta come “La Tram”, esploreranno il tema di questa terza edizione, “Il Viaggio”. La presentazione ufficiale è avvenuta durante Lucca Comics, dove rappresentanti istituzionali e artisti hanno discusso l’importanza di questa unione tra arte e sensibilizzazione sociale.

La manifestazione prenderà il via il prossimo 16 novembre e, con la collaborazione del Lucca Comics and Games, ci sarà la presentazione di una mostra collettiva delle tre fumettiste e artiste che hanno deciso di portare in piazza il tema della violenza sulle donne anche in chiave artistica, allargando così il loro progetto di sensibilizzazione e rivendicazione dei diritti delle donne.







All’incontro, parteciperanno anche altri volti noti delle istituzioni regionali, come il capo di Gabinetto della Presidenza della Regione Toscana, Cristina Manetti.

Un inizio d’Arte per La Toscana delle donne

Il 16 novembre, giornata inaugurale della manifestazione, le tre fumettiste saranno al Teatro del Maggio Fiorentino per creare tre opere dal vivo, che arricchiranno il percorso espositivo a Palazzo Strozzi Sacrati. Questi lavori verranno successivamente messi all’asta su CataWiki, e i proventi andranno a supportare progetti di sostegno per le donne vittime di violenza. Un’iniziativa che, secondo Cristina Manetti, parte integrante del progetto artistico e socio-culturale, mira a trasmettere messaggi di parità e diritti attraverso un linguaggio artistico e innovativo, capace di coinvolgere giovani e adulti.

Un’iniziativa culturale e sociale per i giovani

La rassegna della Toscana delle donne non vuole solo sensibilizzare, ma anche coinvolgere un pubblico giovane, utilizzando il fumetto come mezzo di comunicazione. Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, ha evidenziato come Lucca Comics rappresenti un’importante piattaforma culturale per i giovani: “È un’occasione per valorizzare un linguaggio che i giovani seguono con passione e che può trasmettere messaggi importanti legati alla parità di genere”.

Opere d’arte come strumenti di consapevolezza

L’esposizione che si terrà a Palazzo Strozzi Sacrati raccoglierà anche opere di altri artisti scandinavi e italiani, sottolineando il legame tra cultura, impegno sociale e promozione dei diritti. Barbara Gozzi e Annalisa Quillici, curatrici per Lucca Comics & Games, hanno espresso entusiasmo per questa mostra che trasforma l’arte in uno strumento di sensibilizzazione.

“Il Viaggio”: Un Tema di crescita e condivisione

Il tema di quest’anno che la Toscana delle donne porterà sui tavoli di confronto e nelle strade delle città toscane, “Il Viaggio”, vuole rappresentare il percorso verso una società più inclusiva e consapevole, un cammino comune in cui l’arte diventa un veicolo per la condivisione di ideali. “Abbiamo molta strada da fare – ha detto Cristina Manetti – e non potremmo essere in compagnia migliore per farlo. Ogni passo in avanti è un segno di speranza”.

Un’iniziativa importante, sopratutto in vista del prossimo 25 novembre, la giornata Internazionale contro la violenza maschile sui corpi delle donne, che vuole portare avanti e rivendicare i valori uguaglianza attraverso gli strumenti collanti della società: non solo l’arte, ma anche lo sport e ogni forma di socialità che, sin da bambini, ci porta alla condivisione.

Lucrezia Agliani